Uno que supo enfrentar a los dos cracks en su plenitud fue el campeón con Chile, Gonzalo Jara, quien aseguró que uno es más difícil de marcar que otro.

Una de las atracciones más simbólicas que tendrá el Mundial 2026 será la presencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Los dos futbolistas más importantes de las últimas dos décadas protagonizarán en Norteamérica su última función en una Copa del Mundo, donde además cerrarán una de las etapas más extraordinarias de sus carreras.

Uno que supo enfrentar a ambas estrellas fue Gonzalo Jara. El exdefensor de la selección chilena, bicampeón de América con la Roja y mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, abordó la gran diferencia que existe entre ambos astros a la hora de marcar.

‘Jarita’ siguindo a Messi en la final de la Copa América Centenario 2016 (Getty Images).

En el programa Los Tenores Mañaneros de Radio ADN, Jara explicó que, desde el punto de vista defensivo, ambos representan desafíos completamente distintos. “A Cristiano Ronaldo lo enfrenté sólo una vez. La admiración por él ya la tengo, pero yo veo lo futbolístico. Para mí es muy distinto a Lionel Messi futbolísticamente”, señaló.

Jara profundizó en las características de cada uno y destacó especialmente la dificultad de marcar al argentino. “Son distintas posiciones… a Messi mano a mano no se puede, es muy difícil… y Cristiano es más velocidad, es tratar de llevarlo quizás, pero no es que tenga la finta de Messi, que te va a enganchar… para mí son distintos”, afirmó el exzaguero que militó en clubes de Inglaterra y Alemania.

Gonzalo Jara marcando a Cristiano Ronaldo durante la Copa Confederaciones 2017 en Rusia (Getty Images)

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Mientras Messi llegará al Mundial como campeón vigente tras conquistar el título con Argentina en Qatar 2022, Cristiano Ronaldo intentará cerrar su histórica carrera levantando por primera vez la Copa del Mundo con Portugal.

En síntesis…