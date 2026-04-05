Tras confirmarse que correrá fuera de la Fórmula 1, Verstappen habló de Messi: “No puedes detenerlo”

De un momento a otro, el nombre de Max Verstappen empezó a ser tedencia en el mundo del deporte. ¿Qué pasó? Se confirmó que correrá fuera de la Fórmula 1 y, acto seguido, habló de de Messi con unas palarbas que sorprendieron a todos.

Luego de tres carreras en las que terminó sexto, decimosexto y octavo, Verstappen tendrá una pausa obligatoria en la Fórmula 1 2026 porque se cancelaron los grandes premios de Barhéin y Arabia Saudita debido a la tensa situación que se vive por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los diferentes ataques en Medio Oriente.

Con este contexto, el equipo Verstappen Racing Mercedes-AMG confirmó que “Max regresará pronto a Nordschleife para las clasificatorias de las 24 horas de Nürburgring, junto al austríaco Lucas Auer”, que se harán el sábado 18 y domingo 19 de abril. Ahora, era momento de leer y escuchar las palabras del piloto de Red Bull Racing sobre nadie más y nadie menos que Messi.

“No puedes detenerlo”: El elogio inesperado de Verstappen a Messi

Verstappen elogió el juego de Messi. (Foto: Getty Images)

“Puede leer el juego. Ves a mucha gente que necesita correr, la necesidad de entrar para marcar un gol, él puede marcar desde donde sea, cuando sea. Y crees que puedes defenderlo, pero no puedes, no puedes detenerlo, así que marcará cuando aproveches la oportunidad, como el balón que jugó contra Holanda en el último Mundial, simplemente no puedes defender eso”, dijo Max Verstappen sobre Lionel Messi en un video publicado por la cuenta de Instagram de Red Bull Racing.

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¿Quién tiene un salario más alto, Lionel Messi o Max Verstappen?

Podría haber un empate… Mientras que Jorge Mas, uno de los dueños de Inter Miami, reveló que le paga a Leo Messi entre 70 y 80 millones de dólares al año, el portal experto ‘Spotrac’ tiene a Max Verstappen con un salario anual de 70 millones de dólares.

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