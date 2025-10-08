Tras los retiros de Busquets y Jordi Alba, Messi sufre por la decisión que tomará Luis Suárez

Inter Miami cerrará pronto una era. Los comunicados de Sergio Busquets y Jordi Alba marcando su retiro a finales de temporada llegan para entender lo que puede ocurrir con Luis Suárez cuando lleguemos al 31 de diciembre. Lionel Andrés Messi ya sufre el paso del tiempo en una MLS donde no solamente se busca el primer título para la franquicia de David Beckham. El panorama alrededor del uruguayo parece claro teniendo en cuenta todo lo ocurrido en los últimos meses.

Desde el año 2023 que Lionel Andrés Messi llegaba a Miami con el objetivo de reunirse con varios de sus grandes compañeros en Barcelona. En apenas unos meses futbolistas como Jordi Alba, Sergio Busquets o Luis Suárez le acompañaron en un proyecto donde también más tarde aparecería la figura de Javier Mascherano. Tras confirmarse que tanto el centrocampista como el lateral izquierdo finalizarán su carrera a finales del año 2025, las dudas se encuentran puestas en saber qué ocurrirá con la de un Luis Suárez que salvo giro de 180°, se espera que acepte el mismo destino.

“Depende de ellos si se quedan. Suárez tiene un gran corazón de futbolista. Luis Suárez es extraordinario. Lo da todo en cada partido. Bromeo con él sobre el dolor de rodilla porque yo también lo tengo, pero soy viejo. Creo que su aporte al club, al vestuario, lo que representa, deja de lado todos los goles que tiene con Inter Miami, las asistencias y lo que Luis hace. Veremos qué quiere hacer, si quiere hacer un año más o muchos más depende de él si su cuerpo se lo permite. Creo que esa es la cuestión. Creo que el problema con Luis Suárez es físico, no emocional”, declaraciones de Jorge Más semanas atrás refiriéndose al final de toda esa camada que en verano del año 2023 llegaba a la ciudad de Miami con el objetivo de poner los cimientos de un nuevo gigante del certamen.

Hasta la fecha lo que se sabe es que Luis Suárez termina contrato el 31 de diciembre del año 2025. También que no hará parte de la Selección de Uruguay en lo que queda de preparación de la Copa Mundial del año 2026. Su tiempo lejos del césped de los Estados Unidos de Norteamérica se invierte cada vez más en proyectos personales como el que tiene con Messi en la República Oriental. Deportivo LSM, Si nada se tuerce, apunta a ser uno de los grandes beneficiados en cuanto tiempo de inversión se refiere del Pistolero si es que nada cambia en esta trama.

Suárez, cada vez más cerca de su final en la MLS de Messi: GETTY

Las declaraciones de Jorge Más confirman lo que es un secreto a voces sobre Luis Suárez. Únicamente el paso del tiempo y los diferentes problemas físicos de sus rodillas han podido con uno de los futbolistas más insaciables de nuestros tiempos. Messi, quien debería renovar su contrato si no hay sorpresas pensando en la Copa Mundial del año 2026, perderá en poco más de algunas semanas a tres de los grandes socios que trajo desde la ciudad de Barcelona pensando en el final de su carrera por Inter Miami. Se termina una era y comienza otra donde los Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón y otras figuras serán vitales en el cambio de fichas.

Luis Suárez, el mejor socio de Messi

Entre Barcelona y la ciudad de Miami, ambos nombres han jugado juntos en un total de 292 oportunidades. Todo esto para conseguir un total de 13 títulos colectivos y donde Messi llegó a conseguir junto con el uruguayo 296 goles oficiales y 110 asistencias. En cuanto al charrúa se refiere, desde que se unió con el rosarino suma 170 tantos oficiales y 105 pases de gol.

Para que nos hagamos una idea de lo que terminará a final de este año, de esos 292 partidos que jugaron juntos los Messi y Suárez, solamente perdieron 29. En solo 42 se les pudo sacar un empate y el resto fueron victorias de una de las duplas más importantes de todos los tiempos. Tras el retiro de varios de sus principales escuderos en Barcelona, queda seguramente la despedida más dura para Lionel cuando hablamos del ex nacional de Uruguay o Liverpool.

