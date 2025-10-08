Mientras Alba y Busquets anunciaron su retiro, esto dijo Cristiano Ronaldo sobre retirarse

No han sido unos días fáciles para el mundo del fútbol porque la era de grandes leyendas está llegando a su fin. Primero fue Sergio Busquets el que anunció que se retira al final de la temporada, luego Jordi Alba hizo el mismo anuncio y, por último y no menos importante, Cristiano Ronaldo también habló sobre retirarse.

¡Oh, oh! El primero en generar más de una lágrima fue Busquets. “Gracias a todos y al fútbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita”, publicó el volante español el 25 de septiembre para anunciar que al final de la temporada con Inter Miami se retira.

Como si el golpe de perder a Sergio Busquets para la próxima temporada no hubiera sido suficiente para Lionel Messi e Inter Miami, Jordi Alba le dio otra mala noticia. “Ha llegado el momento de cerrar un capítulo verdaderamente significativo en mi vida. He decidido poner fin a mi carrera profesional en el fútbol al concluir esta temporada. Lo hago con total convicción, paz y felicidad porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión que tenía y ahora es el momento adecuado para abrir un nuevo capítulo y cerrar el anterior con el mejor sentimiento posible”, afirmó el lateral español.

Luego de conocerse que Sergio Busquets y Alba se van a retirar al final de la temporada, llegó el momento de conocer lo que dijo Cristiano Ronaldo sobre el retiro tras recibir el premio ‘Prestigio’ que dan en los premios ‘Portugal Football Globes’. ¿Qué dijo?

Esto dijo Cristiano Ronaldo sobre retirarse tras los anuncios de Busquets y Alba

“Creo que todavía aporto mucho a la selección y al fútbol. Quiero seguir jugando unos años más, no muchos. Tengo que ser sincero. Sigo haciendo cosas buenas, ayudando a mi club y a la selección. ¿Por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando me retire, me iré satisfecho por haberlo dado todo“, sostuvo Cristiano en la ceremonia de los premios ‘Portugal Football Globes’.

Las emotivas palabras de Messi porque Sergio Busqets y Jordi Alba se retiran

Mientras que a Sergio Busquets le comentó que “juntos casi desde el arranque hasta el final… Un lujo haber disfrutado de tu fútbol, Busi. Y todavía nos queda un poquito más!”, Lionel Messi le respondió con el siguiente mensaje a Jordi Alba por anunciar que se retira: “Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí… Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años… ¿¿¿Quién me va a dar los pases atrás ahora???”.