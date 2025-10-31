Mientras Messi cobra 20 millones, este es el dinero que Beckham se ahorrará en sueldos con el retiro de Busquets y Jordi Alba

Inter Miami se prepara para vivir una nueva era. Como mínimo un cambio de época y donde los retiros de tanto Sergio Busquets como Jordi Alba a finales de año dejarán un vacío deportivo que veremos de qué manera puede llenar David Beckham. A la espera de saber qué ocurre con sus posibles reemplazantes, este es el dinero que el equipo de los Estados Unidos de Norteamérica se ahorrará en cuanto a sueldo se refiere cuando ambos ex jugadores del Barcelona dejen la entidad. Lionel Andrés Messi, no olvidemos, ya cuesta 20 millones de dólares por año.

La MLS actualiza la lista de sueldos de todos los jugadores del campeonato una vez más. En primer lugar aparece Lionel Andrés Messi con una compensación garantizada que supera los 20 millones de dólares. Son, ex Tottenham que se encuentra por estas fechas en LAFC, aparece en el segundo lugar de la tabla general con un total de 11 millones de euros. Lo verdaderamente importante para la franquicia de Miami llega al entender que cuando Busquets y Jordi Alba abandonen el club tendrá prácticamente 14 millones de dólares para ser reinvertidos.

Y es que el ex centrocampista del conjunto blaugrana recibe un total de 8.7 millones de dólares en cuanto a contrato se refiere. Hablamos del tercer sueldo más importante de toda la MLS. Uno que incluso se encuentra por delante de otras figuras como Miguel Almirón o Hirving Lozano. Tanto paraguayo como mexicano no superan siquiera los 7.7 millones de dólares en cuanto a compensación general se refiere. La marcha de Busquets dejará un paseo deportivo, pero igualmente la posibilidad de reinvertir todo el dinero alrededor de su figura en un reemplazante de peso.

Se ve un escenario bastante similar con la figura de Jordi Alba. Hablamos del séptimo jugador mejor pagado de toda la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica a 31 de octubre del año 2025. Por Miami se le pagan por cada 12 meses de servicio un total de 6 millones de dólares que veremos de qué forma pueden ser reinvertidos cuando llegue el momento de separar caminos. Hablamos de cerca de 14 millones de dólares que podrán ser nuevamente puestos en el mercado por parte de la entidad de David Beckham y seguramente para intentar buscar el fichaje de dos nuevos Designated Player.

Busquets y Alba libera´ran más de 14 millones para fichajes en Miami: GETTY

“Siempre estuvimos en armonía dentro y fuera del campo y compartimos mucho, incluso con nuestras familias. Así que es una pérdida de amigos, tanto dentro como fuera del campo. Y por supuesto, estos también son momentos difíciles para ellos, porque dejar atrás algo que amas nunca es fácil”, comentaba a largo de las últimas horas Lionel Andrés Messi con NBC News sobre el retiro de sus dos amigos y pronto excompañeros. Les sitúa en un lugar primordial a la hora de entender la carrera que ha podido realizar La Pulga desde el año 2007 y que empezase por Barcelona. Reemplazarle solo en lo deportivo sería un error.

Messi quiere más inversión en el equipo

El argentino viene hablando a lo largo de las últimas horas y producto de su renovación con el equipo en Miami. Seguramente el mejor ejemplo para entender la revolución que se viene a inicios de un año vital para mí en todos los sentidos. A su declaración pidiendo por cambios en cuanto a las normas de la patronal de la MLS se refiere, surge el hecho de poder contar con 14 millones de dólares en cuanto a sueldos y para buscar caras nuevas.

“Para que este desarrollo comience, cada equipo debe tener la libertad de traer a los jugadores que quiera y ficharlos sin restricciones ni regulaciones que lo limiten. Hoy en día, todos los clubes tienen los recursos y la capacidad para hacerlo, y creo que si se les diera esta libertad, vendrían muchos grandes jugadores”, comentaba La Pulga sobre lo primero que cambiaría en el torneo de fútbol más importante de los Estados Unidos de Norteamérica.

