Segundo gol de Marruecos: le gana 2-0 a Madagascar en el amistoso previo al Mundial 2026

Estos serán los 11 de Marruecos para el amistoso ante su gente en el Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.

El partido sufrió un retraso y comenzará unos minutos después de lo previsto. Los hinchas esperan que los jugadores entren al campo de juego.

En Rabat, Marruecos, se disputa un nuevo choque de selecciones africanas en la previa al Mundial 2026.

La selección de Marruecos recibe hoy a Madagascar en el estadio Prince Moulay Abdallah en un interesante amistoso internacional. El encuentro servirá para que el combinado local, ya con la mira puesta en el Mundial, ajuste sus últimas piezas ante un rival competitivo.

El duelo tendrá lugar en Rabat, la capital marroquí, donde se espera una gran asistencia de público debido a la alta expectativa. El recinto elegido tiene una capacidad cercana a los 69.500 espectadores y representa un escenario imponente para este tipo de ensayos.

La escuadra marroquí llega a este compromiso como amplia favorita para llevarse la victoria en condición de local. El equipo buscará aprovechar la jerarquía y superioridad de sus jugadores para tomar la iniciativa desde el primer minuto de juego.

En su último partido preparatorio, Marruecos demostró todo su poderío ofensivo al golear por 5-1 a la selección de Burundi. Su objetivo será mantener ese ritmo arrollador y terminar de definir la alineación titular que debutará en unas semanas en la Copa del Mundo.

Del otro lado, Madagascar intentará dar la sorpresa y mostrar una versión muy combativa. Aunque no lograron clasificar al Mundial, utilizarán este amistoso de alto riesgo para foguearse ante un rival de élite y prepararse de cara a sus próximos torneos oficiales.

El conjunto malgache viene de disputar un encuentro sumamente parejo frente a Guinea Ecuatorial, el cual terminó con un reñido empate 1-1. Ahora, el entrenador visitante tendrá la difícil tarea de rotar el plantel y armar un sólido bloque defensivo para contener el ataque de los locales.

La lista de Marruecos para el Mundial

ARQUEROS : Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane) y Ajmed Reda Tagnaouti (Raja Casablanca).

: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane) y Ajmed Reda Tagnaouti (Raja Casablanca). DEFENSORES : Achraf Hakimi (PSG), Nayef Aguerd (West Ham), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Redouane Hahlal (Mechelen) y Zakaria El Ouahdi (Genk).

: Achraf Hakimi (PSG), Nayef Aguerd (West Ham), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Redouane Hahlal (Mechelen) y Zakaria El Ouahdi (Genk). VOLANTES: Sofyan Amrabat (Fenerbahce), Ismael Saibari (PSV), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona), Ayyoub Bouaddi (Lille) y Samir El Mourabet (Racing de Estrasburgo).

Sofyan Amrabat (Fenerbahce), Ismael Saibari (PSV), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona), Ayyoub Bouaddi (Lille) y Samir El Mourabet (Racing de Estrasburgo). DELANTEROS : Brahim Díaz (Real Madrid), Chemsdine Talbi (Sunderland), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt) y Yassine Gessime (Racing de Estrasburgo)

: Brahim Díaz (Real Madrid), Chemsdine Talbi (Sunderland), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt) y Yassine Gessime (Racing de Estrasburgo) DT: Mohamed Ouahbi.