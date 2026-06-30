Messi recibirá un regalo del presidente de Cabo Verde antes del partido de 16 avos del Mundial 2026

José María Neves, máximo dirigente del país, confirmó que pretende ver a Messi antes de que ruede el balón y darle un regalo de todo Cabo Verde.

En charla con Emiliano Nunia, el presidente de Cabo Verde ya anticipa lo que será el histórico partido de su nación frente a la selección argentina de Lionel Andrés Messi. Mostró su admiración por el capitán de Lionel Scaloni y aseguró que desde el territorio africano se le realizará un regalo al ocho veces Balón de Oro. Todo en la previa.

“Le ofreceremos los colores de nuestra selección, con su número y su nombre, para homenajearlo como uno de los mejores futbolistas del mundo… Messi es un gran ídolo. Es un jugador muy respetado en Cabo Verde”, palabras de José María Neves alrededor del histórico partido que se viene en la noche de este viernes. Los africanos se encuentran invictos en el Mundial.

La admiración por el futbolista argentino es total. Pretenden hacerle un homenaje en vida a un jugador que entienden también como vital para promover el deporte en su territorio nacional: “Para muchos caboverdianos es uno de los mejores del mundo… Leo representa la excelencia, la perfección, lo mejor que existe en el fútbol mundial… Voy a hacer todo para que nuestra selección le entregue una camiseta con el número 10 de Messi y así homenajearlo como uno de los mejores jugadores del mundo”.

A la espera de lo que supondrá dicho homenaje, Argentina sabe que no le espera un compromiso sencillo frente a Cabo Verde. En los papeles podríamos estar hablando de uno de los emparejamientos más disparejos de todos los dieciseisavos. Poco o nada ha demostrado esto que importe en una Copa del Mundo donde Paraguay ya eliminó a selecciones como Alemania y donde los africanos no conocen la derrota.

Neves anunció que buscará a Messi en Miami para hacerle un regalo: GETTY

Cabo Verde llegará al encuentro frente a Messi con un total de tres empates en tres partidos disputados y hasta dos porterías a cero en tres choques. Las igualdades sin tantos en el marcador ante Arabia Saudita o España se suman a un 2-2 contra Uruguay que empezó a certificar la eliminación de los dirigidos por Marcelo Bielsa en la fase de grupos.

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Escándalo en Cabo Verde antes de medirse con Argentina

Ryan Mendes, capitán de los africanos, ha sido denunciado por abuso sexual a lo largo de las últimas horas. Todo habría ocurrido con una ciudadana brasileña en Nueva Zelanda durante la previa de la Copa del Mundo. Un escándalo que salpica a toda la selección en la previa del encuentro contra Argentina y que también ha derivado en que la FIFA tenga que realizar comunicados. Veremos si pisa el césped de Miami.

“Tratamos con máxima seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada y disponemos de un proceso claro para que cualquier persona involucrada pueda informar un incidente. En la FIFA no comentan sobre denuncias que puedan o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso… La FIFA está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales”, palabras del máximo ente a lo largo de las últimas horas.

Datos claves

José María Neves confirmó que regalará la camiseta de Cabo Verde a Lionel Messi.

confirmó que regalará la camiseta de Cabo Verde a Lionel Messi. Cabo Verde llegará invicto al partido contra Argentina tras sumar tres empates en grupos.

llegará invicto al partido contra Argentina tras sumar tres empates en grupos. Ryan Mendes fue denunciado por presunto abuso sexual en la previa del encuentro mundialista.