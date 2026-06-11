Así quedó el Grupo A del Mundial 2026 tras el duelo México 2-0 Sudáfrica

México y Sudáfrica disputaron el primer encuentro del Mundial 2026. En el marco de la fecha 1 del Grupo A, el Estadio Azteca presenció el partido más importante de la jornada y que tuvo diversas emociones de principio a fin. Es así que a continuación veremos cómo se movió la tabla de posiciones de la zona a la espera del siguiente duelo que jugarán Corea del Sur vs. República Checa.
En cuanto al trámite del partido que se jugó el día de hoy en el Estadio Azteca, vimos desde un inicio cómo México tomó las riendas y se adueñó rápidamente del control de las acciones. En base a ello es que a los 9′ apareció Julián Quiñones para abrir el marcador tras un error en la salida de la defensa de Sudáfrica y con lo cual por cierto tuvimos el primer gol en el Mundial 2026.
De acuerdo al segundo tiempo, México tuvo mayor injerencia en ofensiva ya que a los 50′ se fue expulsado el defensor Sphephelo Sithole y a los 67′ fue Raúl Jiménez quien puso el 2-0 tras un gran cabezazo en área de Sudáfrica. Luego, a los 84′ se dio la expulsión de Themba Zwane y a los 90’+2 fue César Montes quien también vio al roja. Finalmente, el resultado no se movió más.
Fuente: Copa Mundial FIFA.
La tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026
Fixture del Grupo A del Mundial 2026
Fecha 1
- México 2-0 Sudáfrica | 11 de junio | Estadio Azteca
- Corea del Sur vs. República Checa | 11 de junio | Estadio Guadalajara
Fecha 2
- República Checa vs. Sudáfrica | 18 de junio | Estadio Atlanta
- México vs. Corea del Sur | 18 de junio | Estadio Guadalajara
Fecha 3
- República Checa vs. México | 24 de junio | Estadio Azteca
- Sudáfrica vs. Corea del Sur | 24 de junio | Estadio Monterrey
DATOS CLAVES
- México venció 2-0 a Sudáfrica en el primer encuentro del Mundial 2026.
- Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los goles en el Estadio Azteca.
- César Montes, Sphephelo Sithole y Themba Zwane fueron expulsados durante el partido.