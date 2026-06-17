La Selección Colombia tiene el ranking FIFA como motivo extra para ganar en su debut oficial en el Mundial 2026 contra Uzbekistán.

La Selección de Colombia debuta este miércoles en el Mundial 2026 contra Uzbekistán, y la victoria no solo importa por la clasificación a la siguiente ronda o por orgullo deportivo, si no también por el ranking FIFA.

La Selección de Colombia lleva varios meses consecutivos estando cerca del top 10 y es importante para su prestigio seguir cerca o mejor aún escalando. Una derrota o empate contra Uzbekistán le restaría puntos en el ranking FIFA.

Si no ganan, Colombia podría caer superado por Estados Unidos, Senegal, Japón, Uruguay y Suiza. El ranking FIFA resta muchos puntos si la diferencia entre selecciones es grande.

Uzbekistán se encuentra en el puesto 50, por lo que una derrota o empate significaría una resta de puntos considerable para los ‘cafeteros’. El pronóstico es que quede 2-0.

Una victoria también le permitiría escalar y volver a superar a México e Italia para ubicarse cerca del puesto 11 del ranking. Argentina, España y Francia siguen en el top 3.

Fixture Colombia en el Mundial de 2026

17 de junio : Colombia vs. Uzbekistán (Estadio Azteca / Ciudad de México)

: Colombia vs. Uzbekistán (Estadio Azteca / Ciudad de México) 23 de junio : Colombia vs. RD Congo (Estadio Guadalajara / Zapopan)

: Colombia vs. RD Congo (Estadio Guadalajara / Zapopan) 27 de junio: Colombia vs. Portugal (Miami Stadium / Florida)

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Uzbekistán empató 0-0 contra Venezuela, último partido contra rival CONMEBOL.

En resumen