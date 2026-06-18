Gustavo Alfaro toma una contundente decisión con Paraguay en pleno Mundial 2026: “Me voy…”

Al igual que lo hizo en Ecuador, Gustavo Alfaro sorprende a todos en Paraguay y tomó una contundente decisión para después del Mundial.

Cuando parecía que el ciclo de Gustavo Alfaro con Paraguay se iba a extender por más tiempo, el entrenador argentino comunicó su decisión de irse de la selección en plena Copa del Mundo. Nuevamente después de un Mundial, el entrenador termina el ciclo, tal y como lo hizo en Ecuador.

En rueda de prensa, Gustavo Alfaro sorprendió a todos y dijo: “Péguenme a mí, apoyen a los jugadores, termina el Mundial y yo me voy, pero ellos van a continuar. Si tienen que pegar a alguien, critíquenme a mí, pero estos jugadores van a seguir y van a estar en el próximo mundial”, comentó el DT.

Y aunque después le preguntaron al entrenador si finalmente se marchará de la Selección, el DT solo dijo que no era momento de hablar de esas cosas, pero ya abrió la puerta. Por lo cual, es probable que Alfaro se termine marchando de la Selección.

El contexto de las declaraciones llega en un momento complicado, porque ahora Paraguay tiene que jugarse “la vida” contra Turquía para tratar de seguir en el Mundial 2026. Todo esto por perder feo contra los Estados Unidos en el debut hace varios días.

Alfaro se irá de Paraguay. (Foto: GettyImages)

En 2022 también después de terminar el Mundial con la Selección de Ecuador, Alfaro decidió marcharse de ‘La Tri’ por desacuerdos con la dirigencia. También lo hizo después de clasificar al país a una copa del mundo después de 8 largos años.

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Los números de Gustavo Alfaro en Paraguay

Con la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro dirigió 20 partidos, sumando 9 victorias, 6 empates y 5 derrotas. El entrenador es uno de los pilares de una Selección que pudo ganarle en estas Eliminatorias a Brasil y también a la Selección de Argentina.

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