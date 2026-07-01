La FEF decidió que los jugadores de Ecuador viajen por sus propios medios y no habrá chárter tras ser eliminados.

La Selección de Ecuador quedó eliminada en el Mundial 2026 contra México y ahora la FEF tomó una sorpresiva decisión con el equipo para su regreso. A diferencia de lo que se esperaba, los futbolistas no regresarán al país juntos y algunos ni volverán.

De acuerdo a la revelación de Theo Posso, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no tendrá un vuelo chárter para los jugadores de la Selección de Ecuador y cada uno regresará por sus medios al destino que quiera. Hay varios motivos detrás de esta decisión.

¿Por qué cada jugador de Ecuador viajará por su cuenta?

El principal motivo es que la mayoría de los jugadores de Ecuador comenzarán sus vacaciones, sobre todo aquellos que juegan en Europa, por lo cual, cada uno tiene un destino diferente. A Ecuador solo volverían jugadores como Gonzalo Valle que juegan en la LigaPro.

Ecuador quedó eliminado ante México. (Foto: GettyImages)

Otro jugadores como Kendry Páez, Hernán Galíndez y Jordy Caicedo también viajarán a Argentina para decidir su futuro o regresar a sus clubes. Por lo cual, los jugadores de Ecuador no volverían a estar como equipo en el país hasta el mes de septiembre cuando se jueguen nuevos amistosos.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a la cancha el próximo mes de septiembre, cuando esté jugando en la fecha FIFA. Aún no hay amistosos confirmados para el equipo y tampoco nuevo entrenador, porque Beccacece se marchó y ahora se busca un nuevo entrenador.

Publicidad

Encuesta¿Esta es una buena decisión de la FEF con los jugadores? ¿Esta es una buena decisión de la FEF con los jugadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: