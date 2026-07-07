Egipto es una de las grandes revelaciones en el Mundial 2026 ¿Cuántas Copas del Mundo de la FIFA ha disputado en su historia?

La Selección de Egipto está viviendo una participación histórica en el Mundial 2026. Tras clasificar a los octavos de final, la selección de los ‘Faraones’ igualó su mejor actuación en una Copa del Mundo y sueña con seguir escribiendo páginas doradas cuando enfrente a Argentina.

La historia mundialista de Egipto comenzó hace más de nueve décadas. En 1934 se convirtió en la primera selección africana en disputar una Copa del Mundo, un hito para el fútbol del continente. Su estreno, sin embargo, no fue el esperado: cayó por 4-2 frente a Hungría en un torneo que se disputaba con eliminación directa desde la primera ronda.

ATLANTA, GEORGIA – JULY 07: Yasser Ibrahim #2 of Egypt celebrates with teammates after scoring his team’s first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Pasaron 56 años para que los egipcios volvieran al máximo escenario del fútbol. En Italia 1990 integraron el Grupo F, donde finalizaron en el último lugar con dos puntos, producto de dos empates y una derrota. Compartieron zona con Inglaterra, Irlanda y Países Bajos, sin poder avanzar a la siguiente fase.

Su tercera participación llegó en Rusia 2018, impulsada por una generación encabezada por Mohamed Salah. No obstante, el equipo volvió a despedirse en la fase de grupos al perder sus tres encuentros y cerrar el Grupo A sin unidades, por detrás de Uruguay, Rusia y Arabia Saudita.

Ahora, en el Mundial 2026, Egipto está protagonizando la mejor campaña de su historia reciente. Después de superar la fase de grupos y eliminar a Australia en los dieciseisavos de final mediante una definición por penales, los ‘Faraones’ disputarán los octavos de final frente a Argentina con la ilusión de alcanzar, por primera vez, los cuartos de final de una Copa del Mundo.

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Más allá del resultado ante la Albiceleste, la selección africana ya ha firmado una actuación que quedará marcada entre las más importantes de su historia en los Mundiales.