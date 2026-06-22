Dónde ver EN VIVO Argentina vs Austria por el Grupo J del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Los canales para ver EN VIVO el partido de la Selección de Argentina contra la Selección de Austria.

Argentina enfrenta a Austria buscando su lugar en los 16avos del Mundial 2026 este lunes, 22 de junio de 2026. Los campeones del mundo enfrentarán a una Austria que también viene de ganar su partido y será un encuentro por el liderado del grupo.

La Selección Argentina también podría vivir una jornada histórica en este partido, puesto que, Messi podría superar a Klose en esta jornada como el máximo goleador en la historia de los mundiales. Ambas leyendas están empatadas con 16 goles.

¿A qué hora juegan Argentina vs Austria por el Grupo J del Mundial 2026?

10:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

11:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

12:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

13:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

14:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

19:00 | España

¿Dónde ver Argentina vs Austria por el Grupo J del Mundial 2026?

Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela | DIRECTV Sports y DGO, Paramount+

Argentina | TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO

Bolivia | Tigo Sports y Entel Gol

Brasil | Cazé TV, Globo y SPORTV

Paraguay | Unicanal

México | VIX Premium

Centroamérica | Tigo Sports y FOX

Estados Unidos | Telemundo y Fox Sports 1

España | Movistar Plus y DAZN

Posibles alineaciones de Argentina vs Austria por el Grupo J del Mundial 2026

Argentina | Dibu Martínez, Molina, ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez

Austria | Alexander Schalager, Konrad Laimer, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Carney Chukwuemeka, Marcel Sabitzer, Marko Anutovic.

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