Este martes, Argentina y Egipto se ven las caras en Atlanta por un cupo hacia los cuartos de final del Mundial 2026.

Este martes se cierran los octavos de final del Mundial 2026 con la disputa de dos encuentros de alto calibre donde destaca el choque entre la Selección Argentina y la Selección de Egipto. Los vigentes campeones del mundo buscarán dar otro paso hacia el sueño del bicampeonato de la mano de Lionel Messi.

La Albiceleste llega a esta instancia luego de un trabajado triunfo sobre Cabo Verde en los dieciseisavos de final. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tuvo que esforzarse al máximo para superar 3-2 en la prórroga a la revelación africana.

Del otro lado estará Egipto, que también debió sufrir para avanzar de ronda. Los ‘Faraones’ igualaron con Australia y sellaron su clasificación en una dramática definición por penales, confirmando que cuentan con un equipo capaz de competir en los momentos de mayor presión.

En el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Argentina buscará imponer su jerarquía y el talento de sus principales figuras, mientras que Egipto intentará dar uno de los grandes golpes del campeonato y seguir alimentando su sueño mundialista.

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor de la llave entre Colombia y Suiza, en otro de los cruces que promete grandes emociones en la fase decisiva del Mundial 2026.

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A qué hora juegan Argentina vs. Egipto

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 10:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 11:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 12:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas.

España: 18:00 horas.

Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Egipto: TV y streaming