Egipto decidió elevar una protesta formal ante la FIFA y exigió que el francés Francois Letexier no arbitre más en la Copa del Mundo.

La escandalosa eliminación de la Selección de Egipto del Mundial 2026 a manos de la Selección Argentina sigue dejando coletazos. La Albiceleste remontó un dramático 0-2 ante los africanos y terminó llevándose la clasificación a cuartos de final tras un emocionante desenlace 3-2 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Sin embargo, la épica albiceleste no estuvo exenta de polémicas y ha provocado la indignación total de los egipcios: el seleccionado africano estuvo muy cerca de la clasificación, pero el VAR terminó cambiando el rumbo del partido. Egipto había conseguido el 2-0 gracias a un gol de Mostafa Zico, aunque la anotación fue anulada tras la revisión arbitral por una infracción previa de Attia sobre Lisandro Martínez.

La polémica no terminó ahí. En los minutos finales, y con el marcador igualado, los ‘Faraones’ reclamaron dos posibles penales dentro del área argentina. Sin embargo, ni el árbitro francés François Letexier ni el equipo del VAR consideraron que existieran infracciones sancionables. Para colmo, en la acción siguiente nació el contragolpe que terminó con el gol de Enzo Fernández que selló la clasificación de Argentina a cuartos de final.

Francois Letexier ha generado la indignación total de Egipto (Photo by Justin Setterfield/Getty Images).

La decisión de Egipto ante la FIFA

Más allá de los reclamos airados del técnico Hossam Hassan y de los jugadores, la Federación Egipcia de Fútbol ha decidido dar un paso más. Según dio a conocer el medio español AS, los ‘Faraones’ han presentado una queja formal ante la FIFA al considerar que el cuerpo arbitral encabezado por el francés Francois Letexier cometió errores decisivos que influyeron directamente en la eliminación de Egipto.

La denuncia exige que se investiguen las decisiones arbitrales y reclama que la terna arbitral francesa no vuelva a dirigir más en la Copa del Mundo. El escrito apunta que las decisiones de Letexier influyeron directamente en la eliminación egipcia.

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Asimismo, el organismo publicó un fuerte comunicado: “La Federación no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR. Varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido”, apuntaron.