¿Quién es el polémico árbitro que dirige Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026?

La FIFA designó a uno de los árbitros con más proyección de Europa para el trascendental choque entre la Albiceleste y Egipto por el Mundial 2026.

La FIFA designó al francés François Letexier como árbitro principal para el duelo entre la Selección de Argentina y la Selección de Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. A sus 37 años, el juez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y es considerado una de las grandes proyecciones del arbitraje europeo.

El encuentro que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta marcará una nueva presentación de Letexier en la que es su primera Copa del Mundo. Para este compromiso estará acompañado por una terna mayoritariamente francesa, integrada por sus habituales colaboradores.

Árbitro principal: François Letexier (Francia).

François Letexier (Francia). Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia).

Cyril Mugnier (Francia). Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia).

Mehdi Rahmouni (Francia). Cuarto árbitro: Espen Eskås (Noruega).

Espen Eskås (Noruega). Árbitro asistente de reserva: Isaak Bashevkin (Noruega).

Francois Letexier es uno de los mejores árbitros de Europa (Photo by Dan Mullan/Getty Images).

¿Quién es François Letexier?

Fuera de las canchas, Letexier ejerce como comisario de justicia en Francia, una profesión que combina con su ascendente carrera arbitral. Su nombre adquirió mayor reconocimiento internacional tras ser designado para dirigir la final de la Eurocopa 2024, en la que España derrotó por 2-1 a Inglaterra.

El colegiado francés también estuvo al frente de la más reciente final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa. Sin embargo, uno de los partidos que más repercusión generó en su trayectoria fue el controvertido enfrentamiento entre Real Madrid y Benfica, marcado por la presunta agresión verbal de Gianluca Prestiani contra Vinícius Júnior, un episodio que impulsó la implementación de nuevas medidas y protocolos contra los actos discriminatorios en el fútbol internacional.