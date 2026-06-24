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Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Bosnia y Herzegovina vs Qatar por el Grupo B del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Todos los canales para ver una "final" que jugarán Bosnia y Herzegovina contra Qatar por el Mundial 2026.

Los canales para ver Bosnia vs Qatar.
© GettyImages/ Edit BVLos canales para ver Bosnia vs Qatar.

Este miércoles 24 de junio de 2026 comienza la fecha 3 del Mundial 2026. Varias selecciones llegan buscando una chance de entrar a los 16avos de la Copa del Mundo como es el caso de Bosnia y Herzegovina contra Qatar, que buscan un lugar en los 16avos.

Ambos equipos apuestan a la tabla de los mejores terceros, pero para posicionarse en lugares de entrar a la siguiente ronda necesitan una victoria. Cualquier otro resultado los deja afuera de esta pelea, por los otros resultados que se pueden dar.

¿A qué hora juegan Bosnia y Herzegovina vs Qatar por el Grupo B del Mundial 2026?

  • 12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

¿Dónde ver Bosnia y Herzegovina vs Qatar por el Grupo B del Mundial 2026?

  • Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela | DIRECTV Sports 2 y DGO, Paramount+
  • Argentina | TyC Sports, DIRECTV Sports 2 y DGO
  • Bolivia | Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil | Cazé TV, Globo y SPORTV
  • Paraguay | Unicanal
  • México | VIX Premium
  • Centroamérica | Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos | Telemundo y Fox Sports 1
  • España | Movistar Plus y DAZN

Posibles alineaciones de Bosnia y Herzegovina vs Qatar por el Grupo B del Mundial 2026

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Tras la fecha 2 del Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros

Bosnia y Herzegovina | Vasij, Dedic, Katic, Hadzikadunic, Kolasinac, Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic, Demirovic y Dzeko

Qatar | Abunada, Oui, Miguel, Khoukhi, Brake, Gaber, Boudiaf, Laye, Junior, Afif y Abdurisag.

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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