Dónde ver EN VIVO Bosnia y Herzegovina vs Qatar por el Grupo B del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Todos los canales para ver una "final" que jugarán Bosnia y Herzegovina contra Qatar por el Mundial 2026.

Este miércoles 24 de junio de 2026 comienza la fecha 3 del Mundial 2026. Varias selecciones llegan buscando una chance de entrar a los 16avos de la Copa del Mundo como es el caso de Bosnia y Herzegovina contra Qatar, que buscan un lugar en los 16avos.

Ambos equipos apuestan a la tabla de los mejores terceros, pero para posicionarse en lugares de entrar a la siguiente ronda necesitan una victoria. Cualquier otro resultado los deja afuera de esta pelea, por los otros resultados que se pueden dar.

¿A qué hora juegan Bosnia y Herzegovina vs Qatar por el Grupo B del Mundial 2026?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver Bosnia y Herzegovina vs Qatar por el Grupo B del Mundial 2026?

Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela | DIRECTV Sports 2 y DGO, Paramount+

Argentina | TyC Sports, DIRECTV Sports 2 y DGO

Bolivia | Tigo Sports y Entel Gol

Brasil | Cazé TV, Globo y SPORTV

Paraguay | Unicanal

México | VIX Premium

Centroamérica | Tigo Sports y FOX

Estados Unidos | Telemundo y Fox Sports 1

España | Movistar Plus y DAZN

Posibles alineaciones de Bosnia y Herzegovina vs Qatar por el Grupo B del Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina | Vasij, Dedic, Katic, Hadzikadunic, Kolasinac, Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic, Demirovic y Dzeko

Qatar | Abunada, Oui, Miguel, Khoukhi, Brake, Gaber, Boudiaf, Laye, Junior, Afif y Abdurisag.