Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Grupo B del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

¿Estreno amargo o fiesta en Toronto? No te quedes por fuera: mira los canales y plataformas online para ver Canadá vs. Bosnia hoy.

La primera jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya es historia y con solo pestañear un par de veces llega el día 2. En primer turno, Canadá enfrenta a Bosnia y Herzegovina en el Grupo B, y BOLAVIP te cuenta la hora y cómo ver el partido en vivo.

Canadá, al ser uno de los tres países anfitriones, no tuvo que jugar eliminatorias para clasificar al Mundial. Sin embargo, llega a enfrentar a Bosnia y Herzegovina con un invicto de ocho partidos, que tiene como principal cualidad la solidez defensiva. Sacaron seis veces el arco en cero en estos encuentros.

Bosnia y Herzegovina llegó al Mundial 2026 tras dos victorias sorprendentes ante Gales e Italia en los Playoffs de las Eliminatorias Europeas. Bajo el liderezgo del veterano delantero de 40 años Edin Džeko, quieren dar a sorpresa en un Grupo B que intengran con Canadá, Qatar y Suiza.

¿A qué hora juegan Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Grupo B del Mundial 2026?

Jonathan David y Edin Džeko. (Foto: Getty Images)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 13:00.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00.

España: 21:00.

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Grupo B del Mundial 2026?

Venezuela: Dsports y Disney +.

Ecuador: Dsports, DGO y Teleamazonas.

Perú: Dsports, DGO, América y Disney +.

Uruguay: DGO, Dsports y Canal 5.

Colombia: Win Sports, Win Play, DGO, Dsports, Disney + y Win +.

Chile: DGO, Dsports y Chilevisión.

Argentina: DGO y Dsports.

Centroamérica: Tigo Sports, Tigo Sports App y Fox +.

México: ViX Premium.

Estados Unidos: FOX, Telemundo y Universo.

España: DAZN, BarTV Mundial (dial M300) de Movistar Plus +, TVE y RTVE Play.

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