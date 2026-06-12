Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Grupo B del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

La primera jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya es historia y con solo pestañear un par de veces llega el día 2. En primer turno, Canadá enfrenta a Bosnia y Herzegovina en el Grupo B, y BOLAVIP te cuenta la hora y cómo ver el partido en vivo.
Canadá, al ser uno de los tres países anfitriones, no tuvo que jugar eliminatorias para clasificar al Mundial. Sin embargo, llega a enfrentar a Bosnia y Herzegovina con un invicto de ocho partidos, que tiene como principal cualidad la solidez defensiva. Sacaron seis veces el arco en cero en estos encuentros.
Bosnia y Herzegovina llegó al Mundial 2026 tras dos victorias sorprendentes ante Gales e Italia en los Playoffs de las Eliminatorias Europeas. Bajo el liderezgo del veterano delantero de 40 años Edin Džeko, quieren dar a sorpresa en un Grupo B que intengran con Canadá, Qatar y Suiza.
¿A qué hora juegan Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Grupo B del Mundial 2026?
Jonathan David y Edin Džeko. (Foto: Getty Images)
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 13:00.
- Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00.
- Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00.
- España: 21:00.
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¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Grupo B del Mundial 2026?
- Venezuela: Dsports y Disney +.
- Ecuador: Dsports, DGO y Teleamazonas.
- Perú: Dsports, DGO, América y Disney +.
- Uruguay: DGO, Dsports y Canal 5.
- Colombia: Win Sports, Win Play, DGO, Dsports, Disney + y Win +.
- Chile: DGO, Dsports y Chilevisión.
- Argentina: DGO y Dsports.
- Centroamérica: Tigo Sports, Tigo Sports App y Fox +.
- México: ViX Premium.
- Estados Unidos: FOX, Telemundo y Universo.
- España: DAZN, BarTV Mundial (dial M300) de Movistar Plus +, TVE y RTVE Play.
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Datos clave
- 13:00 a 16:00 es el horario de Canadá vs. Bosnia en toda Latinoamérica.
- Dsports, DGO, Win y Disney+ transmitirán en Sudamérica; Tigo Sports en Centroamérica.
- ViX, FOX y DAZN emitirán en México (13:00), EE.UU. (15:00) y España (21:00).