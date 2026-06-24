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Dónde ver EN VIVO Ecuador vs Alemania por el Grupo E del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Estos son todos los canales y horarios para ver el partido de Ecuador contra Alemania en el Mundial 2026.

Los canales para ver Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026
© GettyImages/ Edit BVLos canales para ver Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026

Este jueves 25 de junio de 2026 se define el grupo E del Mundial 2026, donde Alemania ya está en 16avos, mientras que Ecuador llega obligado a ganar o será eliminado del torneo. El estadio se juega en New Jersey y fue uno de los primeros partidos en agotar entradas.

A Ecuador solo le sirve ganar en esta Copa del Mundo. Mientras que, la Selección de Alemania no verá mayor cambio si gana o pierde en este encuentro, ya son punteros definitivos de la zona.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Alemania por el grupo E del Mundial 2026?

  • 13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 22:00 | España

¿Dónde ver Ecuador vs Alemania por el Grupo E del Mundial 2026?

  • Perú, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela | DIRECTV Sports y DGO, Paramount+
  • Ecuador | DGO, DSports, Paramount+, Disney+ Premium, Teleamazonas
  • Argentina | TyC Sports, DSports y DGO
  • Bolivia | Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil | Cazé TV, Globo y SPORTV
  • Paraguay | Unicanal
  • México | VIX Premium
  • Centroamérica | Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos | Telemundo y Fox Sports 1
  • España | Movistar Plus y DAZN

Posibles alineaciones de Ecuador vs Alemania por el grupo E del Mundial 2026

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Ecuador | Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata y Enner Valencia

Alemania | Baumann, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum, Leon Goretzka, Aleksander Pavlovic, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Maximilian Beier, Deniz Undav.

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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