Dónde ver EN VIVO Ecuador vs Alemania por el Grupo E del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Estos son todos los canales y horarios para ver el partido de Ecuador contra Alemania en el Mundial 2026.

Este jueves 25 de junio de 2026 se define el grupo E del Mundial 2026, donde Alemania ya está en 16avos, mientras que Ecuador llega obligado a ganar o será eliminado del torneo. El estadio se juega en New Jersey y fue uno de los primeros partidos en agotar entradas.

A Ecuador solo le sirve ganar en esta Copa del Mundo. Mientras que, la Selección de Alemania no verá mayor cambio si gana o pierde en este encuentro, ya son punteros definitivos de la zona.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Alemania por el grupo E del Mundial 2026?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:00 | España

¿Dónde ver Ecuador vs Alemania por el Grupo E del Mundial 2026?

Perú, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela | DIRECTV Sports y DGO, Paramount+

Ecuador | DGO, DSports, Paramount+, Disney+ Premium, Teleamazonas

Argentina | TyC Sports, DSports y DGO

Bolivia | Tigo Sports y Entel Gol

Brasil | Cazé TV, Globo y SPORTV

Paraguay | Unicanal

México | VIX Premium

Centroamérica | Tigo Sports y FOX

Estados Unidos | Telemundo y Fox Sports 1

España | Movistar Plus y DAZN

Posibles alineaciones de Ecuador vs Alemania por el grupo E del Mundial 2026

Ecuador | Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata y Enner Valencia

Alemania | Baumann, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum, Leon Goretzka, Aleksander Pavlovic, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Maximilian Beier, Deniz Undav.

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