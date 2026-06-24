Dónde ver EN VIVO Ecuador vs Alemania por el Grupo E del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Este jueves 25 de junio de 2026 se define el grupo E del Mundial 2026, donde Alemania ya está en 16avos, mientras que Ecuador llega obligado a ganar o será eliminado del torneo. El estadio se juega en New Jersey y fue uno de los primeros partidos en agotar entradas.
A Ecuador solo le sirve ganar en esta Copa del Mundo. Mientras que, la Selección de Alemania no verá mayor cambio si gana o pierde en este encuentro, ya son punteros definitivos de la zona.
¿A qué hora juegan Ecuador vs Alemania por el grupo E del Mundial 2026?
- 13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 22:00 | España
¿Dónde ver Ecuador vs Alemania por el Grupo E del Mundial 2026?
- Perú, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela | DIRECTV Sports y DGO, Paramount+
- Ecuador | DGO, DSports, Paramount+, Disney+ Premium, Teleamazonas
- Argentina | TyC Sports, DSports y DGO
- Bolivia | Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil | Cazé TV, Globo y SPORTV
- Paraguay | Unicanal
- México | VIX Premium
- Centroamérica | Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos | Telemundo y Fox Sports 1
- España | Movistar Plus y DAZN
Posibles alineaciones de Ecuador vs Alemania por el grupo E del Mundial 2026
Ecuador | Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata y Enner Valencia
Alemania | Baumann, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum, Leon Goretzka, Aleksander Pavlovic, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Maximilian Beier, Deniz Undav.
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