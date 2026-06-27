¿Juegan Cristiano Ronaldo y James Rodríguez? Las alineaciones de Colombia vs Portugal por el Grupo K del Mundial 2026

Este sábado 27 de junio de 2026 se enfrentan por la última fecha del grupo K, la Selección de Portugal contra la Selección de Colombia en el Mundial 2026. Se espera que ambos equipos salgan con todo a la cancha, puesto que, ambos están pensando en quedarse con el primer lugar del grupo.
La Selección de Portugal llegó como la gran candidata a ser puntera de la zona, pero su empate contra RD. Congo lo obliga a ganar este partido. Para ambos equipos también está la posibilidad de elegir rival, puesto que, ambos llegan ya sabiendo contra quién podrían jugar.
Por otro lado, la Selección Colombia es puntera del grupo y podría dar la gran sorpresa al quedarse con este lugar para los 16avos. El equipo de Néstor Lorenzo lleva un gran ritmo y un pleno de victorias después de vencer a Uzbekistán y también a RD. Congo.
El once de Colombia
- Camilo Vargas
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Gustavo Puerta
- Jefferson Lerma
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Luis Díaz
- Luis Suárez
El once de Portugal
- Diogo Costa
- Joao Cancelo
- Ruben Dias
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- Joao Neves
- Vitinha
- Pedro Neto
- Bruno Fernandes
- Rafael Leao
- Cristiano Ronaldo
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La tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026
Así está la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026 antes de la tercera fecha del grupo:
|País
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Colombia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|Portugal
|2
|1
|0
|1
|6
|1
|5
|4
|RD Congo
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|Uzbekistán
|2
|0
|0
|2
|1
|-8
|-7
|0
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