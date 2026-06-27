¿Juegan Cristiano Ronaldo y James Rodríguez? Las alineaciones de Colombia vs Portugal por el Grupo K del Mundial 2026

Las alineaciones de Colombia y Portugal para jugar en el Mundial 2026, en el último partido del grupo.

Este sábado 27 de junio de 2026 se enfrentan por la última fecha del grupo K, la Selección de Portugal contra la Selección de Colombia en el Mundial 2026. Se espera que ambos equipos salgan con todo a la cancha, puesto que, ambos están pensando en quedarse con el primer lugar del grupo.

La Selección de Portugal llegó como la gran candidata a ser puntera de la zona, pero su empate contra RD. Congo lo obliga a ganar este partido. Para ambos equipos también está la posibilidad de elegir rival, puesto que, ambos llegan ya sabiendo contra quién podrían jugar.

Por otro lado, la Selección Colombia es puntera del grupo y podría dar la gran sorpresa al quedarse con este lugar para los 16avos. El equipo de Néstor Lorenzo lleva un gran ritmo y un pleno de victorias después de vencer a Uzbekistán y también a RD. Congo.

El once de Colombia

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Gustavo Puerta

Jefferson Lerma

Jhon Arias

James Rodríguez

Luis Díaz

Luis Suárez

El once de Portugal

Diogo Costa

Joao Cancelo

Ruben Dias

Renato Veiga

Nuno Mendes

Joao Neves

Vitinha

Pedro Neto

Bruno Fernandes

Rafael Leao

Cristiano Ronaldo

La tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

Así está la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026 antes de la tercera fecha del grupo:

País PJ V E D GF GC DG Pts Colombia 2 2 0 0 4 1 3 6 Portugal 2 1 0 1 6 1 5 4 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1 Uzbekistán 2 0 0 2 1 -8 -7 0

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