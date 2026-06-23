Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Ghana por el Grupo L del Mundial 2026: TV y streaming online

Las dos selecciones ganaron su primer compromiso en el Grupo L y van por un triunfo que les asegure la clasificación a 16avos de final.

Inglaterra y Ghana se enfrentan este martes por la fase de grupos del Mundial 2026, en un encuentro que puede ser trascendental para el futuro de ambos en el torneo.

El partido, correspondiente al Grupo L, se juega desde las 16:00 (hora local) en el Gillette Stadium de Foxborough.

Se trata del segundo partido de ambos en el Grupo L. Inglaterra llega después de vencer 4-2 a Croacia y quiere asegurar el primer lugar, mientras que Ghana viene de derrotar 1-0 a Panamá en su estreno.

A qué hora se juega Inglaterra vs. Ghana

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Paraguay: 17:00 horas

17:00 horas Chile: 16:00 horas

16:00 horas México: 14:00 horas

14:00 horas Colombia: 15:00 horas

15:00 horas Ecuador: 15:00 horas

15:00 horas Perú: 15:00 horas

15:00 horas España: 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET)

Dónde ver Inglaterra vs. Ghana por TV y streaming

México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026 .

ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a . Argentina: DGO, DIRECTV Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina, Flow Sports, Mi Telefe, Paramount+ y Telefe Argentina.

DGO, DIRECTV Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina, Flow Sports, Mi Telefe, Paramount+ y Telefe Argentina. Chile: Chilevisión, DGO, DIRECTV Sports Chile, Disney+ Premium Chile y Paramount+. Además, Chilevisión también ofrece su señal online en su sitio web y en la app MiCHV.

Chilevisión, DGO, DIRECTV Sports Chile, Disney+ Premium Chile y Paramount+. Además, Chilevisión también ofrece su señal online en su sitio web y en la app MiCHV. Colombia: DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia.

DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia. Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador y Paramount+.

DGO, DIRECTV Sports Ecuador y Paramount+. Perú: América Televisión, América TVGO, DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+ y TV 360.

América Televisión, América TVGO, DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+ y TV 360. Paraguay: GEN y Trece.

GEN y Trece. España: DAZN Mundial, DAZN Spain, fuboTV España, Movistar+, RTVE Play y TVE La 1.

DAZN Mundial, DAZN Spain, fuboTV España, Movistar+, RTVE Play y TVE La 1. Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Fútbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo y Telemundo Deportes En Vivo.

Algunas opciones pueden requerir suscripción, un paquete de TV de paga o acceso mediante app e inicio de sesión. La disponibilidad también puede variar entre la señal de TV tradicional y la plataforma digital de cada país.

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La tabla del Grupo L del Mundial 2026

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 +2 3 2 Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0

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