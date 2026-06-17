¿Dónde y en qué estadio juegan Colombia vs. Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026?

¿Todo listo para alentar a la 'Tricolor'? Conoce cuál será el imponente estadio que albergará el vital duelo de Colombia vs. Uzbekistán.

Por fin, por fin… ¡Llegó el debut de la Selección Colombia! La ‘Tricolor’ se estrena en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Uzbekistán, así que no hubo un mejor momento para conocer en dónde y en qué estadio se juega este partido por la primera fecha del Grupo K.

Uzbekistán jugará su primera Copa del Mundo de la FIFA luego de clasificar en la segunda posición de su grupo en las eliminatorias de la Confederación Asiática. Más allá de tener como principal figura a Abdukodir Khusanov del Manchester City, el refuerzo que tendrán para el Mundial es el entrenador Fabio Cannavaro.

A pesar de que la Selección Colombia clasificó en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas y de ganar sus últimos dos partidos amistosos (Costa Rica 3-1 y Jordania 2-0), el rendimiento ante pesos pesados del Mundial como Francia y Croacia dejó muchas dudas. Perdió con ambos en encuentros preparatorios, pero confía en figuras como Luis Díaz y James Rodríguez.

Colombia vs. Ubekistán por el Grupo K del Mundial 2026 juegan en este estadio y ciudad

James Rodríguez y Abdukodir Khusanov. (Foto: Getty Images)

Cuando los relojes marquen que son las 9:00 P.M. (hora colombiana) del miércoles 17 de junio, Colombia y Uzbekistán saltarán a la cancha del estadio Banorte de la Ciudad de México. Con una capacidad de más de 80.000 personas, se espera que la ‘Tricolor’ juegue de local en al primera fecha del Grupo K del Mundial.

¿Contra quién juega la Selección Colombia en la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026?

Luego del empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo, Colombia no podrá confiarse ante la selección africana cuando la enfrente el martes 23 de junio a las 9:00 P.M. por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

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