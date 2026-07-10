Qué pasa si España gana, empata o pierde ante Bélgica en los 4tos de final del Mundial 2026

España enfrenta a Bélgica en el Estadio Los Ángeles, así que a continuación evaluaremos cada uno de los posibles escenarios con los resultados a darse.

España y Bélgica disputan uno de los partidos más esperados en el marco de los cuartos de final del Mundial 2026. El Estadio Los Ángeles será testigo del poderío de dos selecciones que vienen en crecimiento en el torneo, así que en la siguiente nota haremos énfasis en lo que les esperaría a los dirigidos por Luis de la Fuente de acuerdo a cada uno de los posibles resultados en el marcador.

¿Qué pasa si España vence a Bélgica en los 4tos de final del Mundial 2026?

Si España derrota el día de hoy a Bélgica en el Estadio Los Ángeles, con cualquier resultado que sea mediante el tiempo reglamentario o una hipotética definición por penales, automáticamente inscribirán su nombre en las semifinales del Mundial 2026 y el sueño del título se mantendrá más cerca que nunca ya que el objetivo es sumar su segunda estrella en el historial de palmarés.

¿Qué pasa si España empata ante Bélgica en los 4tos de final del Mundial 2026?

Si España empata frente a Bélgica, el reglamento de FIFA para esta instancia determina que se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos de cada uno, es decir que hablamos de una media hora adicional a los 90 minutos. En el caso de que la igualdad persista, la definición por penales será el siguiente escenario para conocer al equipo clasificado a las semifinales del Mundial 2026.

¿Qué pasa si España pierde ante Bélgica en los 4tos de final del Mundial 2026?

Si España pierde ante Bélgica en el Estadio Los Ángeles, no habrá más que decir y le dirán adiós al Mundial 2026 en la etapa de los cuartos de final. Es así que los liderados técnicamente por Luis de la Fuente no podrán seguir en el camino rumbo al título y en este escenario es que ‘Los Diablos Rojos‘ enfrentarán a Francia por una de las llaves de semifinales del campeonato.

¿A qué hora juegan España vs. Bélgica por los 4tos de final del Mundial 2026?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver España vs. Bélgica por los 4tos de final del Mundial 2026?

Perú | América TV, América TVGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Telefe, Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Ecuador | DSports, Paramount+ y Disney+ Premium

Colombia | Win, RCN, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Chile | DGO, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Venezuela | inter, DSports y Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | Canal 5, AUF TV, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen, Unicanal y Trece

España | RTVE, DAZN, La 1 y Movistar+

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