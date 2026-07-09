Dónde y en qué estadio se juega Francia vs. Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026

Francia y Marruecos miden fuerzas en el Estadio Boston. Conoce todos los detalles de este recinto deportivo que históricamente está nombrado como Gillette Stadium.

Francia y Marruecos ultiman detalles en la previa del gran partido por los cuartos de final del Mundial 2026. Los análisis y evaluaciones futbolísticas están totalmente dadas, así que en la siguiente nota vamos a ponerle mayor énfasis al estadio que será testigo del duelo que abrirá con este etapa del campeonato. Hablamos del Estadio Boston o también conocido como Gillette Stadium.

Este recinto se despide del Mundial 2026 albergando un choque electrizante entre Francia vs. Marruecos. Es un partido con sabor a revancha: los ‘Leones del Atlas’ buscan vengar su eliminación ante los galos en las semifinales de Qatar 2022 y seguir haciendo historia, mientras que la constelación de estrellas de ‘Les Bleus’ quiere asegurar su boleto a las semifinales y seguir rumbo al título.

Fuente: Mr. GranSlam.

Datos y características principales del Estadio Boston

Nombre comercial | Gillette Stadium (denominado oficialmente Boston Stadium por la FIFA para evitar conflictos con patrocinadores no oficiales). De hecho, los inmensos letreros de la marca en el exterior del estadio han sido cubiertos con telas blancas durante el torneo para cumplir con las normativas.

| Gillette Stadium (denominado oficialmente Boston Stadium por la para evitar conflictos con patrocinadores no oficiales). De hecho, los inmensos letreros de la marca en el exterior del estadio han sido cubiertos con telas blancas durante el torneo para cumplir con las normativas. Ubicación | Foxborough, Massachusetts (a unos 35 kilómetros al suroeste del centro de Boston).

| Foxborough, Massachusetts (a unos 35 kilómetros al suroeste del centro de Boston). Capacidad | 64.146 espectadores para este Mundial 2026 . (Se redujo ligeramente su aforo estándar de NFL por cuestiones de visibilidad y ampliación de cancha).

| 64.146 espectadores para este . (Se redujo ligeramente su aforo estándar de NFL por cuestiones de visibilidad y ampliación de cancha). Equipos locales | New England Patriots (NFL) y New England Revolution (MLS).

| New England Patriots (NFL) y New England Revolution (MLS). Superficie | Césped natural. Aunque el estadio utiliza normalmente pasto sintético ( FieldTurf ) para los partidos de fútbol americano, se instaló una impecable alfombra de césped natural exclusivamente para cumplir con los estándares de la FIFA.

| Césped natural. Aunque el estadio utiliza normalmente pasto sintético ( ) para los partidos de fútbol americano, se instaló una impecable alfombra de césped natural exclusivamente para cumplir con los estándares de la FIFA. Diseño arquitectónico | Su elemento más distintivo es ‘El Faro’ (The Lighthouse). Recientemente renovado y ampliado a 22 pisos de altura, ofrece a los aficionados vistas panorámicas de 360 grados del estadio y de los bosques circundantes de Foxborough.

Fuente: Getty Images.

Historia del Estadio Boston

El Estadio Boston fue inaugurado en mayo del año 2002 con un costo total de $325 millones de dólares (financiado 100% con capital privado por el Grupo Kraft). Además, es importante señalar y destacar que este recinto deportivo nació con la intención de reemplazar al viejo y legendario ‘Foxboro Stadium‘.

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Desde su apertura, ha sido testigo de la dinastía más grande en la historia de la NFL (la era de Tom Brady y Bill Belichick con los Patriots). Sin embargo, el fútbol siempre ha estado en su ADN. El propietario, Robert Kraft, es uno de los grandes impulsores históricos de la MLS, asegurándose de que el estadio naciera adaptado para albergar a su franquicia, el New England Revolution.

Relevancia y papel del Estadio Boston en el Mundial 2026

La región de Boston tiene una profunda conexión con la historia de los Mundiales. El antiguo estadio demolido albergó partidos clave en Estados Unidos 1994 (como aquel histórico duelo de cuartos entre Italia y España), y el actual Gillette Stadium fue sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2003.

Para esta histórica Copa del Mundo de 48 equipos, el Estadio Boston fue seleccionado como uno de los pilares de la costa este y tuvo una actividad frenética que el día de hoy cierra su participación con el Francia vs. Marruecos.

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Partidos asignados | Albergó un total de 7 encuentros.

| Albergó un total de 7 encuentros. Fase de grupos | 5 partidos intensos, incluyendo encuentros de potencias como Francia e Inglaterra .

| 5 partidos intensos, incluyendo encuentros de potencias como e . Fase eliminatoria | 1 partido de dieciseisavos de final el 29 de junio.

| 1 partido de dieciseisavos de final el 29 de junio. El desenlace de hoy | El espectacular choque de cuartos de final de hoy entre franceses y marroquíes marca el séptimo y último partido del recinto en el torneo, cerrando con broche de oro la participación de Massachusetts en el Mundial 2026.

DATOS CLAVES

El Estadio Boston alberga el partido de cuartos de final de hoy entre Francia vs. Marruecos.

alberga el partido de cuartos de final de hoy entre Kylian Mbappé lidera la selección de Francia en este decisivo encuentro del torneo mundialista.

lidera la selección de en este decisivo encuentro del torneo mundialista. Un aforo de 64.146 espectadores fue establecido en este recinto deportivo para el Mundial 2026.