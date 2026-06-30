Ecuador cae eliminado del Mundial y los hinchas piden la salida de este jugador: “Fue el peor de todos”

La Selección de Ecuador finalizó su Mundial 2026 tras perder con México y los hinchas piden que un jugador no sea convocado nunca más.

La Selección de Ecuador se despidió del Mundial 2026 con una derrota contra México y como era de esperarse, los hinchas no perdonaron a los jugadores tras la eliminación. Hubo nombres propios que se llevaron la peor parte en redes sociales.

Enner Valencia se fue de la fase de grupos y de eliminación directa sin marcar ni un solo gol y los hinchas en redes fueron contundentes: “Fue el peor de todos, fin de ciclo”.

En este partido en específico, los centrales de Ecuador William Pacho y Piero Hincapié también fueron criticados. En general las figuras de la ‘Tri’ como Moisés Caicedo también quedaron debiendo.

La defensa de Ecuador se vio superada al no poder detener la circulación de balón de México en su propia área, así mismo los extremos ganaron las espaldas desde el minuto 1.

En el caso de Enner Valencia, este fue la última Copa del Mundo para el histórico de Ecuador. El ‘Chivo’ se va con 6 goles en 3 torneos disputados con la ‘Tri’ desde el 2014.

Moisés Caicedo – Ecuador vs. México. Foto: Getty

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Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados

Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.