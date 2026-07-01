Tras su horrible Mundial 2026: los hinchas de Ecuador le ponen este terrible apodo a Moisés Caicedo

Hinchas de Ecuador le ponen este apodo a Moisés Caicedo, tras esta dura derrota en el Mundial 2026.

Moisés Caicedo tuvo el peor mundial posible con Ecuador, y es que aunque llegaba como estrella nunca estuvo a la altura de lo que venía haciendo en el Chelsea. El volante ecuatoriano quedó expuesto en todos los partidos y ahora la hinchada se cansó.

En redes sociales, el nombre de Moisés Caicedo fue tendencia y los hinchas se mostraron muy “hartos” por este nivel. El volante ecuatoriano fue acusado como el “culpable” de la eliminación de ‘La Tri’ en esta edición de la Copa del Mundo:

“Este es el verdadero culpable de la eliminación de Ecuador en este Mundial, ni olvido ni perdón”. “El Mundial de Moisés Caicedo es digno de Carlos Gruezo. No puede ser posible el pésimo posicionamiento y ritmo defensivo que ha tenido”. “Moisés Caicedo completó un Mundial nefasto”, fueron algunos comentarios contra el ecuatoriano.

El partido de Moisés Caicedo fue tan malo que el jugador ecuatoriano nuevamente fue expuesto hasta en la pelota parada. El tricolor tuvo varios tiros libres para meter la pelota en el área, pero la acabó mandando siempre afuera.

Culpan a Moisés Caicedo de la eliminación de Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

Moisés Caicedo también ha sido muy cuestionado hasta por cómo se ha presentado a hablar, por la vestimenta y por la actitud. El máximo referente de ‘La Tri’ pasa su peor momento junto a la Selección de Ecuador en su carrera mundialista.

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Los números de Moisés Caicedo en este Mundial 2026

Moisés Caicedo en este Mundial 2026 jugó un total de 360 minutos con la Selección de Ecuador. Fue titular los 4 partidos con ‘La Tri’, pero se marcha de esta Copa del Mundo sin marcar goles o dar alguna asistencia.

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