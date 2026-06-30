El apodo de la prensa de México a Ecuador tras el partido por los 16vos del Mundial

La Selección de Ecuador y México se enfrentaron por los 16vos del Mundial, el resultado fue 2-0 y tendrá a los ganadores jugando contra el vencedor del Inglaterra vs. RD Congo y ya llegaron las primeras reacciones.
Diario Récord etiquetó el resultado y a Ecuador como “un equipo aplastado” por la superioridad de México en el primer tiempo. Mientras tanto TUDN calificó de “baile de México a Ecuador” el 2-0 final.
En la previa, la prensa de México a través de sus rotativos y análisis ponían a Ecuador como un rival accesible, y más de uno subestimó a los segundos clasificados de CONMEBOL.
Por ahora, se suma a los seis seleccionados que ya esperan en los 8vos de final sus respectivos enfrentamientos. México además ha sumado una fortuna en premios que pagará la FIFA.
México venció a Ecuador en los 16vos del Mundial. Foto: Getty.
Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados
Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.
Urgente: Los jugadores que dejan la Selección de Ecuador tras la eliminación del Mundial contra México
- Paraguay vs. Francia
- Canadá vs. Marruecos
- Brasil vs. Noruega