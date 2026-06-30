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El apodo de la prensa de México a Ecuador tras el partido por los 16vos del Mundial

La Selección de Ecuador y México se enfrentaron por los 16vos de final del Mundial y la prensa hizo eco del partido.

El apodo de la prensa de México a Ecuador tras el partido por los 16vos del Mundial
El apodo de la prensa de México a Ecuador tras el partido por los 16vos del Mundial

La Selección de Ecuador y México se enfrentaron por los 16vos del Mundial, el resultado fue 2-0 y tendrá a los ganadores jugando contra el vencedor del Inglaterra vs. RD Congo y ya llegaron las primeras reacciones.

Diario Récord etiquetó el resultado y a Ecuador como “un equipo aplastado” por la superioridad de México en el primer tiempo. Mientras tanto TUDN calificó de “baile de México a Ecuador” el 2-0 final.

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En la previa, la prensa de México a través de sus rotativos y análisis ponían a Ecuador como un rival accesible, y más de uno subestimó a los segundos clasificados de CONMEBOL.

Por ahora, se suma a los seis seleccionados que ya esperan en los 8vos de final sus respectivos enfrentamientos. México además ha sumado una fortuna en premios que pagará la FIFA.

México venció a Ecuador en los 16vos del Mundial. Foto: Getty.

México venció a Ecuador en los 16vos del Mundial. Foto: Getty.

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Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.

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Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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