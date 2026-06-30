El apodo de la prensa de México a Ecuador tras el partido por los 16vos del Mundial

La Selección de Ecuador y México se enfrentaron por los 16vos de final del Mundial y la prensa hizo eco del partido.

La Selección de Ecuador y México se enfrentaron por los 16vos del Mundial, el resultado fue 2-0 y tendrá a los ganadores jugando contra el vencedor del Inglaterra vs. RD Congo y ya llegaron las primeras reacciones.

Diario Récord etiquetó el resultado y a Ecuador como “un equipo aplastado” por la superioridad de México en el primer tiempo. Mientras tanto TUDN calificó de “baile de México a Ecuador” el 2-0 final.

En la previa, la prensa de México a través de sus rotativos y análisis ponían a Ecuador como un rival accesible, y más de uno subestimó a los segundos clasificados de CONMEBOL.

Por ahora, se suma a los seis seleccionados que ya esperan en los 8vos de final sus respectivos enfrentamientos. México además ha sumado una fortuna en premios que pagará la FIFA.

México venció a Ecuador en los 16vos del Mundial. Foto: Getty.

Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados

Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.

Paraguay vs. Francia

Canadá vs. Marruecos

Brasil vs. Noruega