Ecuador vs Curazao: sigue EN VIVO y GRATIS el minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

El minuto a minuto de la "final" que se juegan en el Mundial la Selección de Ecuador contra la Selección de Curazao.

Se juega una final por el grupo E del Mundial 2026 entre la Selección de Ecuador y la Selección de Curazao. Un partido clave para que ambas selecciones sigan con “vida” en esta edición de la Copa del Mundo. ‘La Tri’ viene de perder contra Costa de Marfil, mientras que Curazao perdió contra Alemania en un 7 a 1 histórico.

Las alineaciones del partido estarían conformadas así:

XI de Ecuador: Hernán Galíndez, Ángelo Preciado, William Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Alan Franco, John Yeboah, Pedro Vite, Gonzalo Plata y Enner Valencia

XI de Curazao: Eloy Room, Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville, Comenencia, Bacuna, Juninho Bacuna, Chong, Locadia, y Hansen