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Partidos de mañana, viernes 3 de julio, en el Mundial 2026: quién juega, horario y transmisiones

Este viernes se juegan los últimos tres cruces de 16avos para definir el cuadro de octavos de final.

Argentina buscará seguir a paso firme en su cruce contra Cabo Verde.
© GettyArgentina buscará seguir a paso firme en su cruce contra Cabo Verde.

El viernes 3 de julio se baja la persiana a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con una jornada de tres encuentros que definirá los últimos clasificados a los octavos de de final. Las presentaciones de Argentina y Colombia será lo más destacado de la jornada.

Australia vs. Egipto es el primer encuentro del día, luego será el turno de Argentina vs. Cabo Verde, mientras que Colombia vs. Ghana cerrarán los 16avos del Mundial.

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Los tres compromisos se jugarán en estadios de Estados Unidos.

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Partidos del viernes 3 de julio: horarios y transmisiones de TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – 16avos de final

Australia vs. Egipto

AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos

  • Argentina: 15:00 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, Paramount+, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play
  • Chile: 14:00 | DGO, DIRECTV Sports Chile, Paramount+
  • Ecuador: 13:00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+
  • Colombia: 13:00 | DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+
  • Perú: 13:00 | DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+
  • México: 12:00 | ViX México
  • España: 20:00 | DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+
  • Estados Unidos: 2:00 p. m. ET / 1:00 p. m. CT / 11:00 a. m. PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Fútbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

Argentina vs. Cabo Verde

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, Estados Unidos

  • Argentina: 19:00 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina, Flow Sports, Paramount+, Telefe Argentina, Televisión Pública, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play
  • Chile: 18:00 | Chilevisión, DGO, DIRECTV Sports Chile, Disney+ Premium Chile, Paramount+
  • Ecuador: 17:00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Disney+ Premium Sur, Paramount+, Teleamazonas
  • Colombia: 17:00 | Caracol Play, Caracol TV, Deportes RCN, DGO, DIRECTV Sports Colombia, Disney+ Premium Sur, Paramount+, RCN Televisión
  • Perú: 17:00 | América Televisión, América tvGO, DGO, DIRECTV Sports Perú, Disney+ Premium Chile, Paramount+
  • México: 16:00 | Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX México
  • España: 00:00 (sábado 4) | DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+
  • Estados Unidos: 6:00 p. m. ET / 5:00 p. m. CT / 3:00 p. m. PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Fútbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

Colombia vs. Ghana

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri, Estados Unidos

  • Argentina: 22:30 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, Paramount+
  • Chile: 21:30 | Chilevisión, DGO, DIRECTV Sports Chile, Paramount+
  • Ecuador: 20:30 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+, Teleamazonas
  • Colombia: 20:30 | Caracol Play, Caracol TV, Deportes RCN, DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+, RCN Televisión
  • Perú: 20:30 | América Televisión, América tvGO, DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+
  • México: 19:30 | Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 5 Televisa, TUDN, ViX México
  • España: 3:30 (sábado 4) | DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+
  • Estados Unidos: 9:30 p. m. ET / 8:30 p. m. CT / 6:30 p. m. PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Fútbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

Así está el cuadro completo del Mundial 2026

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Federico del Rio
Federico del Rio
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