Italia ya piensa en el Mundial 2030 con Guardiola como entrenador si abandona Manchester City

Simone Inzaghi era el candidato de la FIGC (Federación de Italia) para intentar reconducir una situación absolutamente devastadora. Por tercera campaña consecutiva, la cuatro veces campeona del mundo no disputará la próxima edición del Mundial. Se buscan soluciones de todo tipo e incluso se sueña con la posibilidad de contar con Pep Guardiola para 2030. Todo depende de lo que ocurra con el Manchester City en mayo.

En La Gazzetta dello Sport señalan al entrenador catalán como uno de los grandes sueños de la Federación. Este ha dejado en claro en varias ocasiones que, cuando deje el Manchester City, pasará al mundo de las selecciones. Tiene contrato hasta 2027, pero los rumores en Inglaterra de un divorcio a finales de temporada se han intensificado en las últimas fechas. Se le pretende dar el proyecto completo para revolucionar un Calcio absolutamente en deuda con su historia.

“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador”. Son las frases con las cuales en Italia se ha prendido la luz de la esperanza. En La Gazzetta dello Sport, eso sí, se habla de un importante desembolso económico que tendría que ir de la mano con un ecosistema de trabajo que no se tiene desde hace varias décadas en el país.

Señala el portal que la incorporación de Guardiola iría de la mano con cambios profundos a nivel interno. Roberto Baggio, amigo personal de Pep, podría volver al ente federativo del país para acompañar un proyecto que ni mucho menos solamente mira al Mundial 2030. El DT skyblue es uno de los sueños de la FIGC, donde el tiempo apremia y donde puede que incluso no haya espacio para esperar a esa reunión que tendrá el catalán con los directivos del Manchester City a finales de campaña. Otros nombres ya suenan e incluso se postulan por todo lo alto.

Italia, otra vez fuera de un Mundial tras la debacle en Bosnia: GETTY

“Es justo que mi nombre figure en esa lista. Si yo fuera el presidente de la Federación, me tendría en cuenta, junto con otros: por muchas razones, incluiría a Conte. Ya he estado en el banquillo de Italia. Conozco el ambiente; fui seleccionador durante dos años. Sin embargo, ya saben cuál es mi situación contractual, y al final de la temporada me reuniré de nuevo con el presidente y veremos”, reflexionaba incluso Antonio Conte horas atrás. El actual entrenador del Napoli también tiene contrato hasta el año 2027, pero dejó abierta la puerta a un retorno al combinado nacional. Italia necesita un nuevo capitán de barco y no solo nombres locales como Conte, Max Allegri o Inzaghi se encuentran en la balanza.

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Italia, sin Mundial y ¿Eurocopa?

En el papel se supone que Italia albergará la edición de 2032 junto a Turquía. Una apuesta a gran escala que pretende renovar toda la infraestructura del fútbol transalpino. Hasta la fecha, las obras en recintos como San Siro o en Roma ni mucho menos cumplen los tiempos estipulados. El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, dio un contundente aviso a la FIGC en La Gazzetta dello Sport.

“Tenéis una de las peores infraestructuras futbolísticas de Europa. Espero que estén listas para la Eurocopa. De lo contrario, el torneo no se jugará en Italia”, declaró Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, sobre las consecuencias que puede tener para el fútbol italiano no completar todos los planes estipulados en la preparación del torneo. Se habla de Grecia e incluso de territorios en el este de Europa como alternativas al Calcio para una edición con dos sedes.

Datos claves

La FIGC sueña con contratar a Pep Guardiola para dirigir a Italia en el 2030 .

sueña con contratar a para dirigir a Italia en el . El presidente de la UEFA , Aleksander Ceferin , amenazó con retirar la sede de la Eurocopa 2032 .

, , amenazó con retirar la sede de la . Antonio Conte se postuló como candidato para regresar al banquillo de la selección italiana.