Erling Haaland: “Ustedes no comen esto, pero yo me preocupo por cuidar mi cuerpo”

El delantero de la Selección Noruega muestra su potencia física y su capacidad aeróbica en cada partido. Pero pocos saben lo que hay detrás de uno de los mejores futbolistas del mundo.

El delantero del Manchester City y de la Selección de Noruega reveló en un documental los detalles de la dieta que sostiene su físico de casi dos metros y le permite anotar gol tras gol en la Premier League: vísceras, leche cruda y hasta 6.000 calorías por día.

Erling Haaland no oculta nada cuando habla de su alimentación. En el documental “Haaland: The Big Decision”, filmado antes de su llegada al City, el delantero noruego mostró ante las cámaras paquetes de corazón e hígado de vaca recién comprados en la carnicería y soltó una frase que resume su filosofía alimentaria: “Ustedes no comen esto, pero yo me preocupo por cuidar mi cuerpo”.

La explicación que dio a continuación fue todavía más directa. “Creo que comer alimentos de calidad y lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La que consigues en McDonald’s? ¿O la de la vaca local que está comiendo pasto justo ahí? Yo me como el corazón y el hígado”, explicó el jugador, que en ese momento jugaba para el Borussia Dortmund y se preparaba para firmar con el club inglés.

El goleador y sus secretos para rendir en la élite del fútbol (Getty)

Una dieta de 6.000 calorías diarias

Según contó el propio Haaland, su alimentación puede alcanzar las 6.000 calorías por día, una cifra que duplica e incluso triplica lo que consume un adulto promedio. El menú incluye:

Carne roja de alta calidad

Vísceras como corazón e hígado

Huevos y pescado

Miel cruda y grandes cantidades de leche

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Lejos de la imagen del futbolista que solo come pollo con arroz, el noruego construyó un régimen que combina alimentos poco convencionales con un objetivo muy concreto: sostener el rendimiento físico que lo convirtió en uno de los delanteros más letales del mundo.

Eso no significa que su dieta sea aburrida. El propio jugador admitió que también disfruta de algunos gustos menos saludables, como los kebabs, que se permite de manera ocasional dentro de un régimen por lo demás muy estricto.

El café como “superalimento” y la leche cruda como “poción mágica”

Uno de los hábitos más comentados de Haaland es la forma en que prepara su café. “El café es un superalimento para mí, si lo preparás bien. Necesita un poco de leche dentro”, explicó el delantero, que suele acompañarlo con leche cruda sin pasteurizar, recogida directamente de una granja en Cheshire, cerca de Manchester.

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Esa leche cruda se convirtió en una de las marcas registradas de su rutina diaria. Haaland la describe casi como un elixir, asegurando que es buena “para el estómago, la piel, los huesos y los músculos”. La toma al menos dos veces al día: una por la mañana y otra después de entrenar, a pesar de las advertencias de las autoridades sanitarias británicas sobre los riesgos bacteriológicos de consumir leche sin pasteurizar.

Luz solar, agua filtrada y una rutina integral de recuperación

La obsesión de Haaland por optimizar su cuerpo no se limita a la comida. En el mismo documental reveló otro hábito que repite todas las mañanas: “Lo primero que hago por la mañana es recibir un poco de luz solar en los ojos, es bueno para el ritmo circadiano”. El delantero también filtra el agua que bebe, convencido de que esto tiene beneficios directos sobre su organismo.

Esta rutina, sumada a sesiones de terapia de luz roja, saunas y baños de hielo casi todos los días, forma parte de un plan integral de recuperación que el propio Haaland diseñó junto a su equipo de trabajo para sostener un calendario de partidos exigente entre el Manchester City y la selección de Noruega.

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Por qué su dieta llama tanto la atención

Lo que hace que la alimentación de Haaland se haya viralizado no es solo la cantidad de calorías que consume, sino lo poco convencional de sus elecciones. Mientras la mayoría de los futbolistas de élite siguen dietas basadas en pollo, pasta y verduras, el noruego apostó por un enfoque que él mismo describe como más “ancestral”: vísceras, productos lácteos sin procesar y alimentos locales, en lugar de suplementos industriales o planes nutricionales estandarizados.

Para sus seguidores, la frase “ustedes no comen esto” se convirtió en una especie de sello personal, una forma de explicar por qué su físico se diferencia tanto del resto de los delanteros de su generación. Y aunque ningún nutricionista recomendaría replicar esta dieta sin supervisión profesional, Haaland insiste en que, para él, funciona.

Datos clave

Erling Haaland consume 6.000 calorías diarias para mantener su rendimiento en Manchester City.

para mantener su rendimiento en Manchester City. Leche cruda sin pasteurizar de una granja en Cheshire es parte de su rutina dos veces al día.

de una granja en Cheshire es parte de su rutina dos veces al día. Vísceras como corazón e hígado componen su régimen alimentario poco convencional.