¡Escándalo! La brutal pelea entre hinchas mexicanos y ecuatorianos después del partido del Mundial 2026

Los hinchas terminaron a los puños en el Mundial 2026 después del partido entre la Selección de México y la Selección de Ecuador.

Nuevas imágenes vergonzosas del partido de México contra Ecuador han sido reveladas. El partido entre ambas selecciones estuvo muy cargado de intensidad y de problemas en la previa, y ahora cuando el encuentro terminó los hinchas protagonizaron lamentables imágenes.

Primero se reveló como un periodista ecuatoriano fue agredido en el estadio después de que le lanzaran un vaso. No obstante, las imágenes más lamentables estuvieron fuera de la cancha, cuando el partido había terminado nuevamente los hinchas se enfrentaron.

En redes sociales, se revelaron varios videos donde se ve a aficionados ecuatorianos contra mexicanos a los puños. Además, en el estadio Cuidad de México también se visualizó como una hincha le lanzó un liquido a aficionados ecuatorianos que caminaban por el pasillo.

Estas lamentables imágenes le han dado la vuelta al mundo y aumentan la tensión sobre cómo México está manejando el ser sede del Mundial. A los Aztecas ya solo les queda un partido en su país y será contra Inglaterra en los 8vos de final.

‼️#URGENTE

Tras la victoria y clasificación de México ante Ecuador en el Mundial 2026, se registraron nuevos episodios violentos. Esto se suma a la agresión contra hinchas y periodistas ecuatorianos en el Estadio Ciudad de México.

▶️@StudioFutbol pic.twitter.com/Qsv06VbERt — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) July 1, 2026

La eliminación ante México dejó un profundo dolor en los aficionados y jugadores ecuatorianos. Puesto que, había una importante expectativa de llegar lejos en la Copa del Mundo. Por lo menos, se había prometido llegar hasta 4tos de final.

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¿Habrá sanciones para México por parte de la FIFA?

De momento, la FIFA no se ha expresado sobre estas lamentables imágenes y sobre la agresión a los periodistas. Son lamentables las imágenes que nuevamente empañan el fútbol Mundial y aumentan las tensiones entre ambos países.

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En síntesis: