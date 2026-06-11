Golpe de última hora: la estrella que se pierde el Mundial 2026 a minutos de su inicio

La selección de Japón perdió a una de sus figuras a minutos de que arrancara el Mundial 2026.

A minutos de que arrancara la fiesta del Mundial 2026, la mala suerte tocó las puertas de una de las selecciones que amenaza con ser protagonista en la cita planetaria que se jugará en Norteamérica.

Se trata del mediocampista de la selección de Japón, Wataru Endo, quien quedó descartado de la cita planetaria debido a una lesión de última hora, obligando al cuerpo técnico a realizar una modificación en la nómina.

Japón sufrió la sensible baja por lesión de su estrella Wataru Endo (Getty Images).

La baja del volante del Liverpool FC representa un golpe importante para los nipones, considerando su liderazgo y experiencia internacional, además de su rol como uno de los referentes del equipo en los últimos años.

Ante esta situación, el seleccionado japonés confirmó la convocatoria de Shuto Machino como reemplazante. El atacante se integrará de inmediato a la concentración con la misión de aportar variantes ofensivas en la campaña mundialista.

Japón deberá rearmar sus planes sin una de sus piezas más importantes justo cuando restan apenas días para el inicio de la Copa del Mundo, donde buscará convertirse nuevamente en una de las sorpresas del torneo.

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En síntesis…