Hinchas de México fueron a hacer escándalo en el hotel de Ecuador y así reaccionaron los jugadores

Hinchas de México se hicieron virales por ir a hacer ruido en la noche fuera del hotel de la Selección de Ecuador y ya hay reacciones.

La previa del partido de Ecuador contra México por los 16vos del Mundial se empezó a calentar con las virales imágenes de los hinchas del anfitrión en las afueras del hotel de la ‘Tri’. Hubo cánticos, mucho ruido y hasta pirotecnia, y ya se vieron las primeras reacciones de los jugadores de Ecuador.

Los jugadores de Ecuador se acercaron a la ventana entre risas e hicieron gestos de invitación a que el ruido de los hinchas de México siga en aumento, demostrando indiferencia ante la medida de los aficionados.

La iniciativa no tuvo poca afluencia, y es que desde los medios hicieron difusión y convocatoria a que vayan a hacer ruido en la noche. Desde la prensa de Ecuador reportaron que la ‘Tri’ pudo dormir sin ningún problema.

Ecuador y México juegan este martes a las 20h00 (hora de Ecuador), la Tri llega con victoria agónica ante Alemania mientras que México entró primera en su grupo tras pleno de victoria.

😅🇪🇨🇲🇽 Parece que a Ecuador no le molesto mucho el tema del ruido.



Imágenes de @hattrick_tv_ pic.twitter.com/GC8umJ69zV — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) June 30, 2026

Mucho llanto le estamos metiendo por esta estupidez que hacen los mexicanos. Los jugadores llegan a hoteles de lujo, no escuchan es nada de lo que hacen en las calles. Seguramente se reían de verlos haciendo esto 😂 pic.twitter.com/OlsTYCeWe1 — Andrés Illingworth (@aillingworth96) June 30, 2026

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‼️🇪🇨🇲🇽 Este nene ecuatoriano LE PIDE A GIANNI INFANTINO QUE TOME MEDIDAS por el accionar de los hinchas mexicanos. pic.twitter.com/xxMRG4c8nU https://t.co/fXKs6nQSqs — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 30, 2026

¿Qué día y a qué hora jugarán México vs Ecuador por los 16avos del Mundial 2026?

Ecuador jugará contra México en los 16avos del Mundial 2026 el próximo martes, 30 de junio de 2026. El partido se disputará en estadio Azteca desde las 20H00 (EC). Será el encuentro que cierre la jornada. Estos son los horarios en el resto del Mundo:

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (01/07)