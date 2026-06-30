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Hinchas de México fueron a hacer escándalo en el hotel y así reaccionaron los jugadores de la Selección de Ecuador

Hinchas de México se hicieron virales por ir a hacer ruido en la noche fuera del hotel de la Selección de Ecuador y ya hay reacciones.

Hinchas de México fueron a hacer escándalo en el hotel de Ecuador y así reaccionaron los jugadores
Hinchas de México fueron a hacer escándalo en el hotel de Ecuador y así reaccionaron los jugadores

La previa del partido de Ecuador contra México por los 16vos del Mundial se empezó a calentar con las virales imágenes de los hinchas del anfitrión en las afueras del hotel de la ‘Tri’. Hubo cánticos, mucho ruido y hasta pirotecnia, y ya se vieron las primeras reacciones de los jugadores de Ecuador.

Los jugadores de Ecuador se acercaron a la ventana entre risas e hicieron gestos de invitación a que el ruido de los hinchas de México siga en aumento, demostrando indiferencia ante la medida de los aficionados.

La iniciativa no tuvo poca afluencia, y es que desde los medios hicieron difusión y convocatoria a que vayan a hacer ruido en la noche. Desde la prensa de Ecuador reportaron que la ‘Tri’ pudo dormir sin ningún problema.

Ecuador y México juegan este martes a las 20h00 (hora de Ecuador), la Tri llega con victoria agónica ante Alemania mientras que México entró primera en su grupo tras pleno de victoria.

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Ecuador jugará contra México en los 16avos del Mundial 2026 el próximo martes, 30 de junio de 2026. El partido se disputará en estadio Azteca desde las 20H00 (EC). Será el encuentro que cierre la jornada. Estos son los horarios en el resto del Mundo:

  • 18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 03:00 | España (01/07)
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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