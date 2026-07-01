Javier Aguirre pone el triunfo sobre Ecuador por encima de sus victorias ante Italia o Brasil

El seleccionador de México, orgulloso de llegar al quinto partido. Para Aguirre, la victoria vale más que sus triunfos ante Brasil, Francia o Italia.

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México derrotó a Ecuador en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Su entrenador Javier Aguirre fue elogioso con el equipo de Sebastián Beccacece en una jornada histórica. Pone esta victoria por encima de alguno de sus triunfos más importantes frente a Brasil, Francia o Italia.

“Seguramente sí. Está encima mi victoria en Italia, en Bruselas, Francia, Brasil en Copa América. También me ha tocado Chile, varias buenas victorias, pero la de hoy ninguna, es con tu casa, con tu gente. Es hacer lo que te corresponde, sé que cuando hay silbidos y abucheos, soy el primero en decirlo, es una noche redonda hoy”, empezaba el Vasco en una rueda de prensa marcada por los elogios a su equipo.

México tendrá su quinto partido para vengar a una generación de futbolistas que se quedaron a las puertas de ello: “Significa mucho para mí. Fui uno de esos, no pude pasar al quinto partido. Duele mucho, pasas de la primera fase y lo haces bien, es un error gravísimo. Hoy, la comunión con la gente es un impulso, es una cancha espectacular, tenemos que ver la fatiga, Quiñones, Alvarado con fatiga. Ellos te llevan al límite, una bonita noche para los mexicanos”.

“Diría que es un grupo que merece lo que está sucediendo. Estos partidos de Mundial, es un Mundial, estamos entre los mejores 16, debemos tener eso, estamos bien, muy concentrados. Esto es una familia, los que no jueguen, es un grupo espectacular, jugamos bien al futbol, ellos tenían que buscar el partido, nos metieron atrás, donde estoy insatisfecho son las contras, son las que matan el partido. Sobre todo, sobre todo, el que lo merece es el pueblo mexicano”, más reflexiones de un Javier Aguirre que ya espera por Inglaterra o Congo.

México se mete en octavos tras doblegar a una desconocida Ecuador: GETTY

México volverá a la competición el próximo 5 de julio en el Estadio Azteca. Lo hará en el último partido que se disputará en suelo mexicano en esta Copa del Mundo y para buscar unos cuartos de final históricos que no se ven en el país desde 1986. Para ponerle la frutilla al postre se trató de la primera victoria de una selección de Concacaf sobre Conmebol en toda la historia de las eliminatorias de la Copa del Mundo. Inglaterra o Congo, lo que viene por delante.

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Aguirre elogió a Beccacece

“Los nulificamos, son un buen equipo, le ganaron a Alemania y en su eliminatoria solo concedió cinco goles, ojo con ellos, destacan y tienen un gran técnico, un saludo a Sebastián Beccacece”, dejaba en claro el entrenador mexicano sobre el argentino. Su ciclo al frente de Ecuador terminará tras lo ocurrido esta noche.

México, el mejor local desde 1990

Hay que devolverlos al Mundial de Italia en el siglo pasado para encontrar un local que empieza la Copa del Mundo con cuatro victorias y sin goles en contra. México ya tiene su mejor inicio en la historia del torneo de la FIFA con una actuación que además ha supuesto victorias ante cuatro confederaciones distintas. La Tri sueña.

Datos claves

Javier Aguirre celebró el pase de México al quinto partido tras derrotar a Ecuador en el Azteca.

celebró el pase de México al quinto partido tras derrotar a Ecuador en el Azteca. Sebastián Beccacece terminó su ciclo en Ecuador tras ser elogiado por el técnico mexicano.

terminó su ciclo en Ecuador tras ser elogiado por el técnico mexicano. México logró la primera victoria de Concacaf sobre Conmebol en eliminatorias de Copa del Mundo.