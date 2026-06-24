Kendry Páez no ha jugado un solo minuto en este Mundial 2026 y a poco de jugar contra Alemania, Beccacece ha tomado esta decisión.

La Selección de Ecuador se juega la vida en el partido contra Alemania y uno de los jugadores llamados a “ayudar” al equipo nacional en este torneo es Kendry Páez. La ‘Joya’ es el único volante creativo que tiene el equipo nacional a disposición, pero Beccacece tomó otra decisión.

De acuerdo a las últimas filtraciones de la posible alineación de Ecuador ante Alemania, nuevamente Kendry Páez sería suplente. El joven jugador, que aún pertenece a River Plate, no ha jugado un solo minuto en esta edición de la Copa del Mundo.

Ya Beccacece decidió no contar con Kendry Páez ante Costa de Marfil y contra Curazao cuando más se necesitaba de un jugador titular de sus características, el DT optó por otros jugadores. El joven jugador ecuatoriano todavía no ha debutado en la Copa del Mundo.

Beccacece se la jugaría en este partido con su base, por lo cual, de acuerdo a las últimas revelaciones este sería su once contra Alemania:

Hernán Galíndez

Alan Franco

Joel Ordóñez

Willian Pacho

Piero Hincapié

Moisés Caicedo

Pedro Vite

John Yeboah

Gonzalo Plata

Nilson Angulo

Enner Valencia.

Kendry Páez será suplente contra Alemania. (Foto: GettyImages)

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Se esperaba más protagonismo para Kendry Páez en este Mundial 2026. Sobre todo porque el joven jugador siempre vino contando para Beccacece, aunque no estuviera jugando. Ahora no llegó con el mejor ritmo, pero ha sumado minutos en este semestre con River.

Los jugadores de Ecuador que no han jugado en el Mundial 2026

Estos son los jugadores de la Selección de Ecuador que no han sumado minutos en esta Copa del Mundo:

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

Félix Torres

Yaimar Medina

Denil Castillo

Kendry Páez

Anthony Valencia

Jeremy Arévalo

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¿A qué hora juega Ecuador contra Alemania y qué canal lo pasa?

El partido de Ecuador contra Alemania comenzará desde las 15H00 (EC) y el encuentro será transmitido por las siguientes señales:

Paramount+

DSports y DGO

Teleamazonas

Disney+ Premium

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En síntesis:

Kendry Páez arrancará como suplente en el partido decisivo frente a la Selección de Alemania.

arrancará como suplente en el partido decisivo frente a la Selección de Alemania. El volante juvenil de River Plate todavía no debuta ni suma minutos en la Copa del Mundo 2026.

todavía no debuta ni suma minutos en la Copa del Mundo 2026. Sebastián Beccacece incluirá a Pedro Vite y Nilson Angulo en el once titular para buscar la clasificación.