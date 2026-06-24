La Selección de Ecuador se juega la vida en el partido contra Alemania y uno de los jugadores llamados a “ayudar” al equipo nacional en este torneo es Kendry Páez. La ‘Joya’ es el único volante creativo que tiene el equipo nacional a disposición, pero Beccacece tomó otra decisión.
De acuerdo a las últimas filtraciones de la posible alineación de Ecuador ante Alemania, nuevamente Kendry Páez sería suplente. El joven jugador, que aún pertenece a River Plate, no ha jugado un solo minuto en esta edición de la Copa del Mundo.
Ya Beccacece decidió no contar con Kendry Páez ante Costa de Marfil y contra Curazao cuando más se necesitaba de un jugador titular de sus características, el DT optó por otros jugadores. El joven jugador ecuatoriano todavía no ha debutado en la Copa del Mundo.
Beccacece se la jugaría en este partido con su base, por lo cual, de acuerdo a las últimas revelaciones este sería su once contra Alemania:
- Hernán Galíndez
- Alan Franco
- Joel Ordóñez
- Willian Pacho
- Piero Hincapié
- Moisés Caicedo
- Pedro Vite
- John Yeboah
- Gonzalo Plata
- Nilson Angulo
- Enner Valencia.
Kendry Páez será suplente contra Alemania. (Foto: GettyImages)
Se esperaba más protagonismo para Kendry Páez en este Mundial 2026. Sobre todo porque el joven jugador siempre vino contando para Beccacece, aunque no estuviera jugando. Ahora no llegó con el mejor ritmo, pero ha sumado minutos en este semestre con River.
Bosnia venció a Qatar y ahora a la Selección de Ecuador solo le sirve este resultado contra Alemania para clasificar a 16avos
Los jugadores de Ecuador que no han jugado en el Mundial 2026
Estos son los jugadores de la Selección de Ecuador que no han sumado minutos en esta Copa del Mundo:
- Gonzalo Valle
- Moisés Ramírez
- Félix Torres
- Yaimar Medina
- Denil Castillo
- Kendry Páez
- Anthony Valencia
- Jeremy Arévalo
¿A qué hora juega Ecuador contra Alemania y qué canal lo pasa?
El partido de Ecuador contra Alemania comenzará desde las 15H00 (EC) y el encuentro será transmitido por las siguientes señales:
- Paramount+
- DSports y DGO
- Teleamazonas
- Disney+ Premium
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En síntesis:
- Kendry Páez arrancará como suplente en el partido decisivo frente a la Selección de Alemania.
- El volante juvenil de River Plate todavía no debuta ni suma minutos en la Copa del Mundo 2026.
- Sebastián Beccacece incluirá a Pedro Vite y Nilson Angulo en el once titular para buscar la clasificación.