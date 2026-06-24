La tabla de los mejores terceros del Mundial 2026 tras cierre del grupo B ¿en qué puesto está Ecuador?

LaSelección de Ecuador estaba pendiente por si recibía ayuda de otras selecciones del grupo A del Mundial antes de que la ‘Tri’ enfrente a Alemania. Finalmente no pasó, Ecuador necesitaba empate entre Canadá y Suiza y empate entre Bosnia y Qatar.
Al final, Suiza venció a Canadá y Bosnia hizo lo propio con Qatar, por lo que los bosnios saltan al primer lugar de la tabla de mejores terceros con cuatro puntos conseguidos.
Esto desplaza a Ecuador aún más en la tabla y ahora están 11mos, sólo superando a Senegal. El panorama podría complicarse aún más si en la noche República Checa suma contra México.
Con estos resultados, la Selección de Ecuador clasificará solo si le gana a Alemania, descartando así la vía de terceros. Con la victoria ante Curazao en la segunda fecha, los de Beccacece también estuvieran clasificados.
|Pos.
|Equipo
|Grupo
|PJ
|Pts
|DG
|GF
|1
|Bosnia y Herzegovina
|B
|3
|4
|-2
|–
|2
|Suecia
|F
|2
|3
|0
|–
|3
|Escocia
|C
|2
|3
|0
|–
|4
|Croacia
|L
|2
|3
|-1
|–
|5
|Argelia
|J
|2
|3
|-2
|–
|6
|Paraguay
|D
|2
|3
|-2
|–
|7
|Cabo Verde
|H
|2
|2
|0
|–
|8
|Bélgica
|G
|2
|2
|0
|–
|9
|República Checa
|A
|2
|1
|-1
|–
|10
|RD Congo
|K
|2
|1
|-1
|–
|11
|Ecuador
|E
|2
|1
|-1
|–
|12
|Senegal
|I
|2
|0
|-3
|–
Los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 hasta el momento:
Ocupando cada casillero tal como indica el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA para esta edición 2026, así están hoy los enfrentamientos restando una fecha:
Beccacece piensa en dos cambios en el once de Ecuador contra Alemania y sorprende a todos
- Alemania vs. Paraguay.
- Francia vs. Suecia.
- Corea del Sur vs. Suiza.
- Países Bajos vs. Marruecos.
- Portugal vs. Ghana.
- España vs. Austria.
- Estados Unidos vs. Argelia.
- Egipto vs. República Checa.
- Brasil vs. Japón.
- Costa de Marfil vs. Noruega.
- México vs. Escocia.
- Inglaterra vs. Cabo Verde.
- Argentina vs. Uruguay.
- Australia vs. Irán.
- Canadá vs. Bélgica.
- Colombia vs. Croacia.
Alemania llega ya clasificado a los 16vos de final del Mundial 2026.