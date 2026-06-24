La tabla de los mejores terceros del Mundial 2026 tras cierre del grupo B ¿en qué puesto está Ecuador?

El cierre del grupo A del Mundial 2026 perjudicó a la Selección de Ecuador y seguimos complicados en la tabla de mejores terceros.

LaSelección de Ecuador estaba pendiente por si recibía ayuda de otras selecciones del grupo A del Mundial antes de que la ‘Tri’ enfrente a Alemania. Finalmente no pasó, Ecuador necesitaba empate entre Canadá y Suiza y empate entre Bosnia y Qatar.

Al final, Suiza venció a Canadá y Bosnia hizo lo propio con Qatar, por lo que los bosnios saltan al primer lugar de la tabla de mejores terceros con cuatro puntos conseguidos.

Esto desplaza a Ecuador aún más en la tabla y ahora están 11mos, sólo superando a Senegal. El panorama podría complicarse aún más si en la noche República Checa suma contra México.

Con estos resultados, la Selección de Ecuador clasificará solo si le gana a Alemania, descartando así la vía de terceros. Con la victoria ante Curazao en la segunda fecha, los de Beccacece también estuvieran clasificados.

Pos. Equipo Grupo PJ Pts DG GF 1 Bosnia y Herzegovina B 3 4 -2 – 2 Suecia F 2 3 0 – 3 Escocia C 2 3 0 – 4 Croacia L 2 3 -1 – 5 Argelia J 2 3 -2 – 6 Paraguay D 2 3 -2 – 7 Cabo Verde H 2 2 0 – 8 Bélgica G 2 2 0 – 9 República Checa A 2 1 -1 – 10 RD Congo K 2 1 -1 – 11 Ecuador E 2 1 -1 – 12 Senegal I 2 0 -3 –

Los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 hasta el momento:

Ocupando cada casillero tal como indica el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA para esta edición 2026, así están hoy los enfrentamientos restando una fecha:

Publicidad

Alemania vs. Paraguay. Francia vs. Suecia. Corea del Sur vs. Suiza. Países Bajos vs. Marruecos. Portugal vs. Ghana. España vs. Austria. Estados Unidos vs. Argelia. Egipto vs. República Checa. Brasil vs. Japón. Costa de Marfil vs. Noruega. México vs. Escocia. Inglaterra vs. Cabo Verde. Argentina vs. Uruguay. Australia vs. Irán. Canadá vs. Bélgica. Colombia vs. Croacia.