Es la gran promesa del Bayern Múnich y señala que tiene a Luis Díaz como espejo: “Aprendo mucho de sus movimientos”

Bayern Múnich vive bajo el efecto Luis Díaz. Hasta la fecha el colombiano ha roto con pronósticos de todo tipo alrededor de un fichaje que sigue siendo vital para entender el gran momento de los hombres de Vincent Kompany. No solo el DT de los Bávaros o leyendas del club se rinden a Guajiro, sino que incluso lo hacen jóvenes promeses que apuntan a cracks de época.

Algunos ya lo conocerán, pero si no, apunte el nombre de Lennart Karl. Es la gran joya de los alemanes en este inicio de temporada y un extremo nacido en el 2008 que ha revolucionado varios de los triunfos del Bayern desde el banco. De momento suma 2 goles en 12 partidos de lo que vamos de campaña y señaló en la concentración de Alemania sub 21 que tiene a Luis Díaz como uno de sus referentes.

“Aprendo mucho de mis compañeros de ataque, sobre todo de los movimientos de Michael Olise y Luis Díaz. Claro que puedes observarlos, pero también tienes que demostrar tus propias fortalezas”, declaraciones puntuales de Lennart Karl a los medios de la federación alemana antes de medirse con Malta. Es una de las grandes joyas de un proyecto que tuvo que esperar hasta el fin de semana pasado para perder sus primeros puntos de la temporada.

Karl se convierte en la enésima voz en elogiar a Luis Díaz por su presente en Alemania. Solo en Bundesliga el cafetero suma ya 6 goles y 4 asistencias en 10 jornadas del certamen. En Champions su doblete al PSG solo fue manchado por la roja vista minutos después. En tiempos de parón de selecciones y de reacciones a su golazo, hasta jóvenes promeses del club se dejan halagos de peso para un jugador que vive el mejor momento de su carrera.

Lennart Karl ha tenido incluso muchos minutos con el cafetero. Jugador zurdo mayoritariamente puesto a la derecha, ha jugado cerca del 28% de los minutos de la campaña con un Kompany que ya le usó en el Mundial de Clubes. Sus 17 años, indica, le hacen tener obligaciones dentro y fuera del campo: “Terminar la escuela es fundamental; eso me quitaría esa preocupación de encima. También quiero sacarme el carné de conducir y tener mi propio coche cuando cumpla 18; eso lo facilitará todo. En el campo, simplemente quiero rendir bien de forma constante…Trabajar con un entrenador como Vincent me hace mejorar cada día”.

Luis Díaz merece más dinero según CIES

Jornadas atrás el Observatorio de Fútbol presentó a los 100 jugadores del mundo que deberían percibir los salarios más altos según un modelo estadístico que tiene en cuenta variables deportivas del último año, su posición principal en la que juega y sus números. Luis Díaz, quien ahora mismo cobraría sumas cercanas a los 14 millones de euros, debería recibir más.

CIES sentencia que el Cafetero, solo por rendimiento, debería percibir un total de 15.7 millones de euros por campaña. Sería en este sentido el 13 mejor remunerado del planeta y solo por detrás de una serie de cracks donde se incluyen, repetimos por rendimiento, nombres como Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Raphinha o Joao Neves en los puestos más altos.

En síntesis

