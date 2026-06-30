Los hinchas explotan contra este jugador de Ecuador tras el primer tiempo contra México: “Impresentable”

La Selección de Ecuador fue superada ampliamente contra México y los hinchas pidieron que uno de sus jugadores no salga en el segundo tiempo.

La Selección de Ecuador y México se enfrentaron en los 16vos del Mundial y en tan solo media hora de juego los anfitriones encaminaron la victoria. Al término de los 45′ minutos el resultado fue un 2-0 y los hinchas pidieron que Sebastián Beccacece saque a uno de los jugadores.

Una vez más, Enner Valencia fue el señalado por los hinchas, a quiénes lo apuntaron como intrascendente en ofensiva y el que desencajaba en comparación a Yeboah, Vite y Plata.

En defensa, la selección de México se vio ampliamente superior y los hinchas apuntaron a los centrales, William Pacho y Joel Ordóñez vieron como les ganaban las espaldas varias veces.

Los aficionados pidieron que Beccacece saque a Valencia e ingrese a Kevin Rodríguez para el segundo tiempo. La ‘Tri’ tendrá 45 minutos para al menos empatar el partido.

Enner Valencia se despide con este Mundial de la Selección de Ecuador.

Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados

Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.

Paraguay vs. Francia

Canadá vs. Marruecos

Brasil vs. Noruega