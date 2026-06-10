Más de 600 mil reproducciones: Marcelo Bielsa respondió 6 preguntas en 38 segundos y se hizo viral

El Loco arribó a Playa del Carmen donde concentrará Uruguay para el Mundial 2026. Al ser entrevistado no tuvo reparos en lanzar respuestas cortantes.

Este miércoles por la tarde la selección de Uruguay arribó a Playa del Carmen, lugar donde la delegación charrúa establecerá su campamento base para el Mundial 2026, cuyo debut está programado para el próximo lunes 15 ante Arabia Saudita en Miami Gardens.

Allí, en la losa del Aeropuerto Internacional de Cancún, el entrenador de la ‘Celeste’, Marcelo Bielsa, protagonizó una desopilante escena cuando una periodista uruguaya de la cadena DSports se le acercó para entrevistarlo.

Y es que mientras la reportera Sole Sejas intentaba profundizar en las preguntas, el ‘Loco’ no tuvo problemas en optar por respuestas breves y cortantes. Así, Bielsa respondió un total de seis preguntas en apenas 38 segundos.

LONDON, ENGLAND – MARCH 27: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay, looks on prior to the international friendly match between England and Uruguay at Wembley Stadium on March 27, 2026 in London, England. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Cuando le consultaron por las expectativas de los charrúas en el Mundial 2026, Bielsa respondió con un escueto: “Mucha ilusión”. Luego lanzó un “sin inconvenientes” tras preguntarle por la situación del plantel y el viaje.

La tercera pregunta fue por la lesión de Ronald Araújo, allí Bielsa tiró un escueto: “normal”, y cuando le insistió por el viaje a España para tratar una lesión, el entrenador rosarino sólo se limitó a contestar: “Veremos con el tiempo”.

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Finalmente cuando la comunicadora le preguntó por la preparación para el debut ante los árabes, Bielsa dijo: “Tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido”. Y cerró con un “lo voy a definir en estos días” cuando le insistieron por la formación titular.

Uruguay integra el Grupo H de la Copa del Mundo donde buscará los dieciséisavos de final enfrentando a Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

HABLÓ BIELSA 🇺🇾



El DT de Uruguay charló con @solesejas y respondió algunas de las dudas más importantes de la Selección Uruguaya de cara al #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/khoz7x1AdX — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 10, 2026