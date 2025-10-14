Enner Valencia se hartó de Javier Aguirre y le hizo un gesto del que habla todo el mundo

En medio del partido, Enner Valencia se hartó de los gritos de Javier Aguirre, que quedó muy molesto por el penal que le pitaron a Ecuador. El capitán de ‘La Tri’ le hizo un gesto al DT de México, del que todo mundo está hablando y está asombrado en redes sociales.

Enner Valencia se llevó el dedo a la boca para decirle a Javier Aguirre que se calle y que se calme. Desde TUDN confirmaron que el gesto del capitán ecuatoriano fue contra el DT de la Selección de México, en una imagen que le ha dado la vuelta al mundo.

Valencia no se quiso dejar intimidar por una costumbre del DT mexicano de irse contra los otros jugadores para desconcentrarlos. El delantero ecuatoriano, como el máximo referente de ‘La Tri’, reaccionó y puso la cara por el resto de sus compañeros.

ver también Católica eliminó a IDV y ahora Emelec solo jugará Copa Libertadores en 2026 con estos resultados

Tweet placeholder

Hubo mucha discusión por el penal que le dieron a Ecuador, ya que Enner Valencia se trabó con la pelota, pero también el portero Rangel lo terminó tocando en su pierna y provocando un penal. Luego no pudo hacer nada ante Jordy Alcívar.

Enner Valencia está jugando en México

El delantero ecuatoriano regresó a México para el final de su carrera. Actualmente, está jugando en Pachuca y no se descarta que este gesto le traiga críticas en su Liga, ya que al final, lo está haciendo contra el entrenador histórico del país.

Publicidad