Javier Aguirre, DT de México, deja una contundente frase sobre Ecuador: “Es un equipo…”

La Selección de México llega a su partido contra Ecuador en medio de una ola de críticas después de ser goleados de la peor manera contra Colombia en su amistoso del pasado sábado. Ahora contra Ecuador buscarán volver a la victoria y Javier Aguirre dejó una contundente frase.

El DT de la Selección de México analizó a su siguiente rival, Ecuador, y fue contundente para responder: “Ecuador es un equipo fuerte, quedó segundo en la Eliminatoria. Si no estamos alertas nos llevaremos una sorpresa desagradable“, comentó el DT.

México ya viene de ser goleado por una Colombia, que en la Eliminatoria no pudo contra la Selección de Ecuador, por lo cual, ‘La Tri’ podría aprovechar esa superioridad para llevarse una victoria. No obstante, tiene 3 bajas muy delicadas con Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata.

Por otro lado, tras la goleada ante Colombia, se espera que México salga con su mejor once para enfrentar a la Selección de Ecuador. Para ‘El Tri’ ahora resulta clave sacar una victoria que le permita afrontar con calma los siguientes meses de partidos amistosos y Mundial.

En México las críticas no han parado para un Javier Aguirre, que hace poco era campeón de la Copa Oro. Los hinchas mexicanos se molestaron por la aparatosa caída ante Colombia, y por lo que implica que nuevamente se vean superados por una selección CONMEBOL.

Los números de Javier Aguirre con la Selección de Ecuador

En su segundo ciclo al frente de la Selección de México, Javier Aguirre ha dirigido un total de 18 encuentros entre todas las competencias. El entrenador mexicano ha ganado 11 encuentros, empatado 4 y solo ha perdido 3, contra Colombia fue la tercera derrota.

¿A qué hora y cuándo juega la Selección de Ecuador contra México?

La Selección de Ecuador enfrentará a México el próximo martes 14 de octubre de 2025 en un partido que comienza a las 21H30 (EC). El encuentro se disputará en Guadalajara, donde el equipo de Sebastián Beccacece será totalmente visitante contra ‘El Tri’.

