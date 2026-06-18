Partidos de mañana en el Mundial 2026, sábado 20 de junio: horario y por dónde ver EN VIVO

La cartelera de este sábado 20 de junio presenta cuatro choques fundamentales que marcarán el rumbo del Mundial 2026 en una segunda fecha que puede ser definitoria.
La sede de Texas albergará un duelo histórico de potencias del Viejo Continente, Países Bajos vs. Suecia, mientras que Alemania, que goleó en su debut, buscará asegurar su liderato frente a Costa de Marfil en suelo canadiense.
Más tarde, Ecuador va por un necesario triungo ante el equipo caribeño de Curazao y la jornada la cierran Túnez y Japón.
Canadá logro su primera victoria en un Mundial y también complicó a la Selección de Ecuador en el ranking FIFA
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)
Estadio NRG (Houston), Estados Unidos
- Argentina: 14:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 11:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 20:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)
Estadio BMO Field (Toronto), Canadá
- Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Ecuador vs. Curazao (Grupo E)
Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos
- Argentina: 21:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (domingo 21) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Túnez vs. Japón (Grupo F)
Estadio BBVA (Monterrey), México
- Argentina: 01:00 horas (madrugada domingo) | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 00:00 horas (domingo) | DSports, DGO, Paramount+
- México: 22:00 horas (sábado) | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN
- Colombia: 23:00 horas (sábado) | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 23:00 horas (sábado) | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 23:00 horas (sábado) | DSports, DGO, Paramount+
- España: 07:00 horas (domingo) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 20:00 (PT) / 22:00 (CT) / 23:00 (ET sábado) | FOX, FS1, Peacock