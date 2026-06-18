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Mundial 2026

Partidos de mañana en el Mundial 2026, sábado 20 de junio: horario y por dónde ver EN VIVO

Comienzan a definirse los grupos y este sábado habrá otra jornada clave para el futuro de varias selecciones. La programación.

Alemania goleó en su debut y va por más.
© GettyAlemania goleó en su debut y va por más.

La cartelera de este sábado 20 de junio presenta cuatro choques fundamentales que marcarán el rumbo del Mundial 2026 en una segunda fecha que puede ser definitoria.

La sede de Texas albergará un duelo histórico de potencias del Viejo Continente, Países Bajos vs. Suecia, mientras que Alemania, que goleó en su debut, buscará asegurar su liderato frente a Costa de Marfil en suelo canadiense.

Más tarde, Ecuador va por un necesario triungo ante el equipo caribeño de Curazao y la jornada la cierran Túnez y Japón.

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Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)

Estadio NRG (Houston), Estados Unidos

  • Argentina: 14:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 11:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 20:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)

Estadio BMO Field (Toronto), Canadá

  • Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Ecuador vs. Curazao (Grupo E)

Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos

  • Argentina: 21:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 18:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 02:00 (domingo 21) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Túnez vs. Japón (Grupo F)

Estadio BBVA (Monterrey), México

  • Argentina: 01:00 horas (madrugada domingo) | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 00:00 horas (domingo) | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 22:00 horas (sábado) | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN
  • Colombia: 23:00 horas (sábado) | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 23:00 horas (sábado) | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 23:00 horas (sábado) | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 07:00 horas (domingo) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 20:00 (PT) / 22:00 (CT) / 23:00 (ET sábado) | FOX, FS1, Peacock

Las tablas de posiciones de todos los grupos del Mundial 2026

Pablo Rodríguez Denis
Pablo Rodríguez Denis
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