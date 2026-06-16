Partidos de mañana en el Mundial 2026, miércoles 17 de junio: horario y por dónde ver EN VIVO

La cartelera del Mundial 2026 para este 17 de junio presenta un panorama diverso con selecciones de distintas confederaciones, de las cuales varias están en el lote de candidatas a llegar lejos. Serán los últimos encuentros de la primera fecha.
Tanto en el Grupo K como en el Grupo L hay nombres más que atractivos. Desde Cristiano Ronaldo, que iniciará su camino para conquistar la Copa del Mundo que le falta, hasta Luis Díaz, que intentará llevar a Colombia a las instancias decisivas. Harry Kane y Luka Modric, también serán grandes protagonistas de la jornada.
Partidos del miércoles 17 de junio: horario y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Portugal vs. República Democrática del Congo (Grupo K)
Estadio NRG (Houston), Estados Unidos
- Argentina: 14:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 11:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 20:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)
Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos
- Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Ghana vs. Panamá (Grupo L)
Estadio BMO Field (Toronto), Canadá
- Argentina: 20:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (jueves 18) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K)
Estadio Azteca (Ciudad de México), México
- Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas
- Colombia: 21:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 05:00 (jueves 18) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock