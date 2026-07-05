Partidos de mañana, lunes 6 de julio, en el Mundial 2026: quiénes juegan, horarios y transmisiones

El Mundial 2026 sigue avanzando en su camino hacia la gran final del 19 de julio. Y ya con dos llaves de cuartos de final armadas, hoy se disputarán otros dos grandes partidos para definir otro de los cruces de la etapa donde quedarán las mejores ocho selecciones.
España y Portugal protagonizarán el que sea hasta el momento el enfrentamiento más prometedor, que dejará inevitablemente figuras afuera de la competencias. Luego, será el turno de que Estados Unidos siga soñando con avanzar en su tierra. Para que eso sea posible debera superar a Bélgica.
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Partidos del lunes 6 de julio: estadios y horarios
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final
Portugal vs. España
AT&T Stadium (Arlington, Texas, Estados Unidos)
- Argentina: 16:00 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, Paramount+
- Chile: 15:00 | DGO, DIRECTV Sports Chile, Paramount+
- Ecuador: 14:00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+
- Colombia: 14:00 | DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+
- Perú: 14:00 | DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+
- México: 13:00 | ViX México
- España: 21:00 | DAZN España, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1
- Estados Unidos: 3:00 PM ET / 2:00 PM CT / 12:00 PM PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes
Estados Unidos vs. Bélgica
Lumen Field (Seattle, Estados Unidos)
- Argentina: 21:00 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, Paramount+, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play
- Chile: 20:00 | DGO, DIRECTV Sports Chile, Paramount+
- Ecuador: 19:00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+
- Colombia: 19:00 | DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+
- Perú: 19:00 | DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+
- México: 18:00 | ViX México
- España: 02:00 (martes 7 de julio) | DAZN España
- Estados Unidos: 8:00 PM ET / 7:00 PM CT / 5:00 PM PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo