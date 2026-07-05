Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
AGENDA

Partidos de mañana, lunes 6 de julio, en el Mundial 2026: quiénes juegan, horarios y transmisiones

España y Portugal protagonizarán el gran partido del día. Luego, Estados Unidos enfrentará a Bélgica, por los octavos de final.

Lamine Yamal vs Cristiano Ronaldo. Uno se despedirá de la Copa del Mundo...
© GettyLamine Yamal vs Cristiano Ronaldo. Uno se despedirá de la Copa del Mundo...

El Mundial 2026 sigue avanzando en su camino hacia la gran final del 19 de julio. Y ya con dos llaves de cuartos de final armadas, hoy se disputarán otros dos grandes partidos para definir otro de los cruces de la etapa donde quedarán las mejores ocho selecciones.

España y Portugal protagonizarán el que sea hasta el momento el enfrentamiento más prometedor, que dejará inevitablemente figuras afuera de la competencias. Luego, será el turno de que Estados Unidos siga soñando con avanzar en su tierra. Para que eso sea posible debera superar a Bélgica.

+ Seguinos en
Ver también

¿Volvió a destruir a Gustavo Alfaro? El mensaje de José Luis Chilavert a Paraguay luego de perder ante Francia

Partidos del lunes 6 de julio: estadios y horarios

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final

Portugal vs. España

AT&T Stadium (Arlington, Texas, Estados Unidos)

  • Argentina: 16:00 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, Paramount+
  • Chile: 15:00 | DGO, DIRECTV Sports Chile, Paramount+
  • Ecuador: 14:00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+
  • Colombia: 14:00 | DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+
  • Perú: 14:00 | DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+
  • México: 13:00 | ViX México
  • España: 21:00 | DAZN España, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1
  • Estados Unidos: 3:00 PM ET / 2:00 PM CT / 12:00 PM PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes

Estados Unidos vs. Bélgica

Lumen Field (Seattle, Estados Unidos)

  • Argentina: 21:00 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, Paramount+, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play
  • Chile: 20:00 | DGO, DIRECTV Sports Chile, Paramount+
  • Ecuador: 19:00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+
  • Colombia: 19:00 | DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+
  • Perú: 19:00 | DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+
  • México: 18:00 | ViX México
  • España: 02:00 (martes 7 de julio) | DAZN España
  • Estados Unidos: 8:00 PM ET / 7:00 PM CT / 5:00 PM PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

Así está el cuadro completo del Mundial 2026

Ver también

La gran “desventaja” que tiene la Selección Colombia para jugar contra Suiza en el Mundial 2026

Ver también

Marruecos vs. Francia por los 4tos de final del Mundial 2026: cuándo y dónde se juega, día y horario

Federico del Rio
Federico del Rio
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones