Partidos de mañana, lunes 6 de julio, en el Mundial 2026: quiénes juegan, horarios y transmisiones

España y Portugal protagonizarán el gran partido del día. Luego, Estados Unidos enfrentará a Bélgica, por los octavos de final.

El Mundial 2026 sigue avanzando en su camino hacia la gran final del 19 de julio. Y ya con dos llaves de cuartos de final armadas, hoy se disputarán otros dos grandes partidos para definir otro de los cruces de la etapa donde quedarán las mejores ocho selecciones.

España y Portugal protagonizarán el que sea hasta el momento el enfrentamiento más prometedor, que dejará inevitablemente figuras afuera de la competencias. Luego, será el turno de que Estados Unidos siga soñando con avanzar en su tierra. Para que eso sea posible debera superar a Bélgica.

Partidos del lunes 6 de julio: estadios y horarios

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final

Portugal vs. España

AT&T Stadium (Arlington, Texas, Estados Unidos)

Argentina: 16:00 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, Paramount+

16:00 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, Paramount+ Chile: 15:00 | DGO, DIRECTV Sports Chile, Paramount+

15:00 | DGO, DIRECTV Sports Chile, Paramount+ Ecuador: 14:00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+

14:00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+ Colombia: 14:00 | DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+

14:00 | DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+ Perú: 14:00 | DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+

14:00 | DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+ México: 13:00 | ViX México

13:00 | ViX México España: 21:00 | DAZN España, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1

21:00 | DAZN España, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1 Estados Unidos: 3:00 PM ET / 2:00 PM CT / 12:00 PM PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes

Estados Unidos vs. Bélgica

Lumen Field (Seattle, Estados Unidos)

Argentina: 21:00 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, Paramount+, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

21:00 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, Paramount+, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play Chile: 20:00 | DGO, DIRECTV Sports Chile, Paramount+

20:00 | DGO, DIRECTV Sports Chile, Paramount+ Ecuador: 19:00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+

19:00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+ Colombia: 19:00 | DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+

19:00 | DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+ Perú: 19:00 | DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+

19:00 | DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+ México: 18:00 | ViX México

18:00 | ViX México España: 02:00 (martes 7 de julio) | DAZN España

02:00 (martes 7 de julio) | DAZN España Estados Unidos: 8:00 PM ET / 7:00 PM CT / 5:00 PM PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

Así está el cuadro completo del Mundial 2026