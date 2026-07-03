Partidos de mañana, sábado 4 de julio, en el Mundial 2026: horarios, quiénes juegan y transmisiones

Este sábado 4 de julio, comienza una nueva etapa del Mundial 2026: será el puntapié para los octavos de final que determinarán las ocho selecciones que seguirán su lucha hacia la soñada final.
En la continuidad de la eliminación directa, la jornada tendrá dos partidos: Canadá vs. Marruecos y Paraguay vs. Francia. El conjunto norteamericano llega con el impulso de su histórico pase a octavos, sellado con un 1-0 sobre Sudáfrica gracias a un gol agónico de Stephen Eustáquio. Más tarde será el turno de la Albirroja, que viene de dar el golpe ante Alemania, frente a una Francia siempre candidata y de enorme jerarquía.
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Partidos del sábado 4 de julio: horarios y transmisiones de TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final
Canadá vs. Marruecos
NRG Stadium (Houston, Estados Unidos)
- Argentina: 14:00 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, Paramount+
- Chile: 13:00 | DGO, DIRECTV Sports Chile, Paramount+
- Ecuador: 12:00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+
- Colombia: 12:00 | DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+, Radio Nacional de Colombia
- Perú: 12:00 | DGO, DIRECTV Sports Perú, Paramount+
- México: 11:00 | ViX México
- España: 19:00 | DAZN Mundial, DAZN España, Movistar+
- Estados Unidos: 1:00 PM ET / 12:00 PM CT / 10:00 AM PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
Paraguay vs. Francia
Lincoln Financial Field (Filadelfia, Estados Unidos)
- Argentina: 18:00
- Chile: 17:00
- Ecuador: 16:00
- Colombia: 16:00
- Perú: 16:00
- México: 15:00
- España: 23:00
- Estados Unidos: 5:00 PM ET / 4:00 PM CT / 2:00 PM PT