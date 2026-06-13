Una jugada cada vez más repetida que sigue llamado la atención de propios y ajenos. ¿Por qué la practican cada vez más equipos?

El fútbol moderno tiene estas cosas, muchas veces muy difíciles de comprender para aquellos amantes del deporte de siempre. Una de las jugadas más llamativas que puede verse habitualmente en algunos encuentros de talla mundial muestra a un equipo directamente tirando la pelota al lateral cuando saca del medio, ya sea para empezar el partido, reanudarlo tras un gol o comenzar el segundo tiempo.

Sin ir más lejos, en este Mundial 2026, equipos como Estados Unidos, Qatar o Marruecos sorprendieron a todos al aplicar esta novedadosa jugada, llamando la atención de los más ajenos al fútbol.

No es un error ni una manía sin sentido. Muchas veces ese saque que parece regalar la pelota es, en realidad, una jugada pensada para llevar el partido a una zona concreta y activar la presión desde el primer segundo.

Se ve cada vez más seguido: suena el silbato, un equipo mueve del medio y, en vez de salir en corto, manda la pelota directo hacia la banda o incluso afuera. La escena rompe con la idea más clásica del arranque, esa de empezar tocando y tratando de adueñarse de la posesión desde el círculo central.

Pero la respuesta principal es táctica. En muchos casos, el objetivo no es entregar la pelota porque sí, sino evitar una pérdida en el centro, fijar la jugada en un costado y disputar la segunda pelota con el bloque ya instalado en campo rival. De esa forma, el equipo reduce el riesgo de un robo peligroso por dentro y empuja al rival a jugar donde quiere presionarlo.

Además, el fútbol actual trabaja muchísimo las presiones orientadas hacia la banda. El lateral funciona como un límite natural: achica espacios, encierra al receptor y facilita que varios futbolistas salten coordinados sobre la misma zona. Por eso, mandar la pelota hacia ese sector desde el saque inicial puede ser una manera rápida de condicionar la primera acción del partido.

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También hay otra clave que explica este recurso: la pelea por el rebote. Análisis recientes sobre equipos de élite, como el PSG de Luis Enrique, destacan estructuras muy compactas detrás de la línea de la pelota, sobre todo en las zonas de segunda jugada. Esa lógica encaja perfecto con este tipo de inicio largo y agresivo: se lanza, se aprieta y se intenta ganar la pelota suelta ya cerca del campo rival.

Por qué un equipo tira la pelota al saque de banda en el inicio de los partidos

Cuando un equipo tira la pelota al lateral apenas saca del medio, casi nunca lo hace por capricho. Lo que busca es ordenar el partido desde la primera acción. Si la jugada arranca por dentro, una pérdida en esa zona puede dejar al rival corriendo de frente y con espacios. Si el envío va hacia un costado, el margen de maniobra cambia por completo.

Ahí aparece la lógica más fuerte de esta decisión: orientar el juego a una banda prevista y preparar la disputa de la segunda pelota. El equipo que saca ya sabe dónde quiere que caiga el balón, quiénes van a saltar al rebote y cómo se va a mover el bloque detrás de esa acción. No se trata solo del pelotazo inicial, sino de todo lo que viene inmediatamente después.

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Por eso, muchas veces parece que un equipo “regala” la posesión cuando en realidad está buscando otra cosa: instalarse arriba, empujar al rival contra la línea y activar una presión coordinada. En el fútbol moderno, donde la recuperación alta vale oro, esa primera secuencia puede servir para marcar territorio desde el arranque.

La banda, además, ayuda. Tiene un límite físico que achica opciones de pase y vuelve más fácil encerrar al rival. Si la presión está bien trabajada, el receptor queda con menos salidas, los compañeros llegan cerca y el equipo que inició la jugada puede recuperar en una zona favorable. Ese es el sentido del recurso.

EL SAQUE DE MODA… Marruecos sacó del medio directo al lateral y a buscar la pelota arriba.



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Qué dice el reglamento sobre el saque inicial y el lateral

Desde el reglamento, no hay nada extraño en esa maniobra. La Ley 8 de la IFAB establece que el saque inicial se usa para comenzar ambos tiempos, los tiempos del alargue y para reanudar el juego después de cada gol. Es decir, el saque del medio es una forma oficial de poner nuevamente la pelota en juego, pero la norma no obliga a salir en corto ni a construir por el centro.

Ese punto es clave porque muchas veces se supone que el arranque “correcto” debería ser un toque breve a un compañero cercano. El reglamento no dice eso. La Ley 8 encuadra al saque inicial dentro de las reanudaciones del juego, del mismo modo que otras acciones reglamentarias, sin imponer una dirección específica para el primer envío.

Después entra en juego la Ley 15, que regula el saque de banda. Allí se establece que el lateral corresponde a los adversarios del último jugador que tocó la pelota cuando el balón cruza completamente la línea de banda, ya sea por tierra o por aire. Entonces, si un equipo saca del medio y manda la pelota directamente afuera, lo que concede es justamente un saque de banda para el rival.

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Eso tampoco invalida la idea táctica. Al contrario: si el plan era llevar la acción a ese costado para presionar ahí mismo, el lateral rival forma parte de la secuencia buscada. Además, la IFAB también aclara que, si ocurre una infracción cuando la pelota no está en juego, eso no cambia la forma de reanudación prevista. La lógica reglamentaria sostiene que el saque inicial puede usarse de distintas maneras siempre que respete su función de reanudar el partido.

Qué conviene mirar cuando un equipo lo hace

Más que quedarse con el pelotazo inicial, conviene mirar qué pasa en los tres o cuatro segundos siguientes. Ahí se descubre si fue una improvisación o una jugada preparada. El primer indicio aparece en la zona de segunda pelota: si varios jugadores del equipo que sacó ya están cerca del punto de caída, entonces el envío tenía un sentido claro.

Otra pista importante es la estructura detrás de la acción. Cuando el bloque queda corto y compacto, con futbolistas listos para saltar al rebote o cerrar líneas de pase, el plan gana fuerza. Distintos análisis tácticos recientes destacan justamente eso en equipos de alto nivel: no solo importa dónde va la pelota, sino cómo se ocupan las zonas que quedan alrededor de esa disputa.

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También vale observar si la presión tiene disparadores claros sobre el costado. Por ejemplo, un control orientado hacia atrás, un receptor perfilado contra la línea o un lateral rival sin apoyos cercanos. Si el equipo salta todo junto ante esas señales, hay una presión organizada. Si cada jugador corre por su cuenta apenas ve la pelota, ya es otra cosa.

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Y ahí está la diferencia grande: una presión ordenada no es lo mismo que una persecución desordenada. El sentido de tirar la pelota hacia la banda aparece cuando el envío forma parte de un plan para encerrar al rival, pelear el rebote y sostener una estructura compacta. Si no existe esa coordinación, el recurso pierde valor y sí puede terminar pareciendo una entrega gratuita.

DATOS CLAVE

El reglamento no obliga a salir en corto ni a jugar por el centro desde el saque del medio.

no obliga a salir en corto ni a jugar por el centro desde el saque del medio. El saque de banda se concede al rival del último jugador que tocó la pelota cuando el balón sale por completo.

se concede al rival del último jugador que tocó la pelota cuando el balón sale por completo. La lógica táctica de este recurso pasa por orientar la jugada hacia un costado y disputar la segunda pelota con una presión ya preparada.