¿Por qué no juega Javier ‘Chicharito’ Hernández en México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

Javier Hernández no estará presente el día de hoy en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Entérate de los razones de su ausencia.

México y Sudáfrica se enfrentan el día de hoy en el arranque del Mundial 2026. El gran partido inaugural de la competición que tendrá lugar en el Estadio Azteca tiene todo servido y preparado para dar inicio de la fiesta del fútbol, aunque desde ahora empezamos a conocer de algunas ausencias. Este es el caso de Javier Hernández, quien por cierto no será parte de la delegación norteamericana.

Javier Hernández, o más conocido en el mundo del fútbol como ‘Chicharito‘, no podrá decir presente en el Mundial 2026 al simplemente no haber sido convocado por el entrenador Javier Aguirre. Resulta que el delantero mexicano no tiene equipo en la actualidad luego de su estadía en las Chivas del Guadalajara, en donde por cierto estuvo hasta diciembre del año 2025.

Con poca participación durante este periodo en las Chivas del Guadalajara, Javier Hernández tan solo anotó 4 goles en menos de 900 minutos de competencia durante dicha temporada y no pudo ganarse el puesto de titular. Por ello es que el acuerdo terminó y hasta ahora no tiene club, lo cual sin duda alguna lo alejó de los planes de México para la participación en este Mundial 2026.

Fuente: Getty Images.

Alineaciones confirmadas de México vs. Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026

México | Raúl Rángel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Sudáfrica | Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau, Ime Okon, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams. Lyle Foster y Iqraam Rayners. DT: Hugo Broos.

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¿A qué hora juegan México vs. Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026?

Chile | 15:00 horas

| 15:00 horas Argentina | 16:00 horas

| 16:00 horas México | 13:00 horas

| 13:00 horas Colombia | 14:00 horas

| 14:00 horas Ecuador | 14:00 horas

| 14:00 horas Perú | 14:00 horas

| 14:00 horas España | 21:00 horas

| 21:00 horas Estados Unidos | EST 15:00 horas / OESTE 12:00 horas

¿Dónde ver México vs. Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026?

Argentina | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+

| TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+ Chile | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

| Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ México | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno,

| Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno, Colombia | DSports, DGO, Win Sports, Disney+

| DSports, DGO, Win Sports, Disney+ Ecuador | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

| Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Perú | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

| América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ España | DAZN, Movistar+, RTVE Play

| DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

DATOS CLAVES

Javier Hernández no jugará el Mundial 2026 tras no ser convocado por Javier Aguirre.

no jugará el Mundial 2026 tras no ser convocado por Javier Aguirre. México y Sudáfrica inauguran hoy el Mundial 2026 jugando en el Estadio Azteca.

inauguran hoy el Mundial 2026 jugando en el Estadio Azteca. 13:00 horas es el horario oficial para ver este partido inaugural desde México.