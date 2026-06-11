Por qué no juega Memo Ochoa hoy en México vs. Sudáfrica, por la inauguración del Mundial 2026

Javier Aguirre se inclinó por Raúl Rangel, de Chivas de Guadalajara, para el debut del Tri en el Estadio Azteca.

Al igual que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el arquero mexicano Guillermo Ochoa está siendo parte del sexto Mundial de su carrera, un privilegio que, al igual que sucedió con el argentino y el portugués, le valió el reconocimiento reciente de parte de FIFA.

Sin embargo, Memo no fue elegido por el entrenador Javier Aguirre para defender el arco de la Selección de México en el partido inaugural de la Copa del Mundo ante Sudáfrica, que se disputa en el Estadio Azteca. En su lugar, el titular es Raúl Rangel, que milita en Chivas de Guadalajara.

¿Por qué no ataja Memo Ochoa en México vs. Sudáfrica?

La ausencia de Memo Ochoa en la alineación inicial de México para el partido inaugural del Mundial 2026 responde solo a una decisión del entrenador, que se había encargado de dejar en claro que la competencia entre los tres arqueros convocados había sido muy reñida y mantuvo el misterio hasta último momento.

“No he hablado con ellos todavía. Todos están ilusionados. Al que le toque lo hará bien, tanto en la portería como en el resto del campo. En portería estoy tranquilo”, fueron las palabras de Vasco Aguirre en la conferencia de prensa que brindó el miércoles, dejando ver que su decisión estaba tomada pero no había sido comunicada al plantel.

Memo Ochoa fue condecorado por la presidente Claudia Sheinbaum.

La decisión del entrenador marca el cambio generacional al que está dando lugar uno de los puestos más emblemáticos de la Selección de México, que también supo tener en el arquero Antonio Carbajal al primer futbolista en participar de cinco ediciones de la Copa del Mundo.

Publicidad

¿Cuántos años tiene y dónde juega Memo Ochoa?

Guillermo Ochoa llegó al sexto Mundial de su carrera con 40 años, tras defender el arco del AEL Limassol de Chipre en la última temporada. Su contrato con el club finalizó el pasado 31 de mayo, por lo que de momento se encuentra sin equipo.

La formación de México

Raúl Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez; Raúl Giménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

La formación de Sudáfrica

Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams; Lyle Foster y Iqraam Rayners.

Publicidad

Data clave