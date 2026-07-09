Qué pasa si Michael Olise es amonestado en Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

Michael Olise quedaría fuera de una hipotética semifinal si es que es amonestado ante Marruecos y Francia logra la clasificación.

Michael Olise afrontará un partido de alto riesgo este jueves cuando la Selección de Francia se mida ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. El atacante del Bayern Múnich jugará condicionado luego de que la FIFA rechazara la apelación presentada por la Federación Francesa de Fútbol para dejar sin efecto la tarjeta amarilla que recibió frente a Paraguay.

Con la decisión del organismo rector del fútbol mundial, la amonestación se mantiene vigente y deja a una de las principales figuras de los ‘Les Bleus’ al borde de una suspensión. Esto significa que, si Olise vuelve a ser amonestado frente a Marruecos, quedará automáticamente inhabilitado para disputar una eventual semifinal en caso de que Francia consiga la clasificación.

Michael Olise fue amonestado ante Paraguay y quedó colgando de una posible semifinal (Getty Images).

La resolución fue confirmada en la antesala del compromiso y supone un dolor de cabeza para el técnico Didier Deschamps, quien deberá confiar en que el extremo pueda desarrollar su juego sin exponerse a una nueva cartulina amarilla.

“No hubo ningún cambio en lo que respecta a la tarjeta amarilla de Olise”, reconoció Deschamps en la conferencia de prensa previa al duelo contra los marroquíes. “Recibimos esta mañana la decisión de la FIFA de que se mantenía la tarjeta amarilla”, cerró.

Cabe recordar que Olise fue amonestado a los 97 minutos de partido ante los paraguayos tras un forcejeo y agarrón de camiseta contra el paraguayo Matías Galarza.

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En síntesis…